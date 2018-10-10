مخبز بريطاني يربح قضية "كعكة مثلي الجنس"

مصدر الصورة Getty Images Image caption حصل غاريث لي على دعم من قبل لجنة المساواة الأيرلندية طوال فترة الإجراءات القانونية

حصل ملاك مسيحيون لمخبز في أيرلندا الشمالية على حكم قضائي لصالحهم في قضية التمييز المعروفة باسم "كعكة مثلي الجنس".

وقضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة بأن رفض مخبز "أشرز" إعداد كعكة تحمل شعارا يدعم زواج المثليين ليس تمييزا.

وصدر الحكم بإجماع القضاة الخمسة في المحكمة العليا.

وبدأ النزاع في عام 2014 عندما رفض المخبز إعداد كعكة تحمل شعار "دعم زواج المثليين".

ورفع العميل غاريث لي، وهو ناشط في مجال حقوق المثليين، دعوى قضائية ضد المخبز بسبب ما وصفه بالتمييز على أساس الميول الجنسية والمعتقدات السياسية.

لكن المخبز يصر دائما على أن اعتراضه كان على الرسالة التي يود العميل كتابتها على الكعكة، وليس على العميل نفسه.

وخسر مخبز "أشرز" القضية والاستئناف اللاحق، لكنه كسب يوم الأربعاء الاستئناف الذي قدمه أمام المحكمة العليا.

وأثارت هذه المعركة القانونية، التي دامت أربع سنوات ونصف السنة وبلغت تكلفتها نحو 500 ألف جنيه استرليني حتى الآن، تساؤلات حول المساواة وحرية الاختيار.

وأعرب دانيل ماك آرثر، المدير العام لمخبز أشرز، عن سعادته بالقرار.

وقال من أمام المحكمة: "أعرف أن كثيرين سيكونون سعداء لسماع هذا الحكم اليوم، لأن هذا الحكم يحمي حرية التعبير وحرية الضمير للجميع".

أما غاريث لي فقال إن القضية جعلته يشعر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أنه يشعر الآن بالقلق إزاء "الآثار المترتبة على مجتمع المثليين".

وقال "بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق أبدا بالضمير أو التعبير. وكل ما أردت القيام به هو طلب كعكة في متجر".

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال دانيال ماك آرثر، الذي يظهر في هذه الصورة مع زوجته آمي، إن مخبز أشرز قدم الخدمة للي من قبل، وسوف يفعل ذلك مرة أخرى

ورحب المدعي العام في أيرلندا الشمالية، جون لاركين، بالقرار.

وقالت لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية، والتي دعمت غاريث لي ضد مخبز أشرز، إنها ستدرس الآثار المترتبة على الحكم بدقة.

وقال مايكل واردلو، كبير مفوضي اللجنة: "هناك قلق من أن يثير هذا الحكم الشكوك بشأن تطبيق قانون المساواة في المجال التجاري، سواء فيما يتعلق بما يمكن أن تقوم به الأعمال التجارية أو ما قد يتوقعه العملاء".

وكانت شركة "أشرز" للخبز قد رفضت طلبا من غاريث لي بإعداد كعكة عليها دمى مسلسل الرسوم المتحركة "شارع سمسم"، بيرت وإيرني، وكعكة أخرى تحمل شعار إحدى جمعيات الدفاع عن حقوق مثليي الجنس في أيرلندا.

معتقدات مسيحية

ويدار المخبز، الذي تأسس في مدينة نيوتاونبي عام 1992، من قبل عائلة ماك آرثر المسيحية.

وتدير العائلة ستة متاجر في أيرلندا الشمالية يعمل بها 62 شخصا.

وقال المدير العام للشركة، دانيال ماك آرثر، آنذاك إن الزواج في أيرلندا الشمالية "لا يزال يعرف بأنه ارتباط بين رجل وامرأة"، مشيرا إلى أن شركته تتخذ "موقفا" في هذا الصدد.

وقدم العميل الطلب إلى فرع الشركة في بلفاست، قبل أن يتم تمريره إلى المكتب الرئيسي.

وأصدر آرثر بيانا على الإنترنت في ذلك الوقت قال فيه: "نظرت أنا ومجلس الإدارة في هذا الطلب وتوصلنا إلى أنه يخالف معتقداتنا".

وأضاف: "إنه بالتأكيد يخالف تعاليم الكتاب المقدس، واتصلنا يوم الاثنين التالي بالعميل وأخبرناه بأنه لا يمكننا تحقيق طلبه".

وقال آرثر إن شركته عرضت على العميل رد المبلغ، وحصل عليه بالفعل بعد وقت قصير من رفض الطلب.

وأشار إلى أنه اعتقد أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن بعد نحو ستة أسابيع تلقت الشركة رسالة من لجنة المساواة تقول إن الشركة مارست التمييز ضد العميل على أساس ميوله الجنسية.