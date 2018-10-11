البنتاغون يوقف تحليق طائرات F35

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقاتلة F35 ابهظ الطائرات العسكرية ثمنا على الإطلاق

قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف تحليق كافة طائرات F35 المقاتلة - أبهظ الطائرات العسكرية ثمنا على الإطلاق - على نطاق العالم وذلك بعد تحطم واحدة منها أثناء التدريب في ولاية كارولاينا الجنوبية في أول حادث من نوعه.

وكانت الطائرة المنكوبة، والتابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي، قد دمرت تماما في الحادث، ولكن قائدها تمكن من القفز منها والهبوط بسلام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جو ديلافيدوفا، الناطق الرسمي باسم برنامج تطوير طائرات F35، إن الولايات المتحدة وشركائها الذين تسلموا هذه الطائرات - بريطانيا واسرائيل - قد أوقفوا مؤقتا العمليات الجوية للطائرات التي بحوزتهم ريثما تجرى فحوص على انبوب وقود في محركاتها يشك في تسببه بالحادث.

وقال الناطق في تصريح، "قرارنا باجراء هذه الفحوص مبني على المعلومات الأولية التي خرج بها التحقيق في تحطم طائرة الـ F35B قرب بلدة بيوفورت بولاية كارولاينا الجنوبية."

وأضاف أنه سيتم استبدال أنبوب الوقود المذكور في كل الطائرات. ويتوقع أن تتم الفحوص في غضون الساعات الـ 24 أو الـ 48 القادمة.

يذكر أن برنامج F35، الذي انطلق في اوائل تسعينيات القرن الماضي، يعد أبهظ الأنظمة الدفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ بلغت كلفته نحو 400 مليار دولار وهدفه انتاج حوالي 2500 طائرة في السنوات المقبلة.

وبينما يشيد مؤيدو البرنامج بمميزات الـ F35، ومنها تقنية التخفي عن أنظمة الرادار المزودة بها وسرعتها الفائقة وقدراتها في الدعم الأرضي والمناورة في الجو، واجه البرنامج عقبات عديدة مالية وتقنية.

يذكر أن الحادث وقع بعد يوم واحد فقط من مشاركة هذا النوع من الطائرات في عمليات حربية فعلية - إذ قصفت بعض منها تابع لسلاح مشاة البحرية بالأمس أهداف لمسلحي حركة طالبان في أفغانستان.