تزوجت الأميرة يوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث والابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة، دوقة يوركصديقها جاك بروكسبانكفي كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور وهو نفس المكان الذي عقد فيه الأمير هاري وميغان عقد قرانهما.

تبلغ يوجيني من العمر 28 عاما، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني بعد شقيقتها بيتريس.

نأخذكم في جولة مع بعض أفضل صور الزفاف الملكي.

توافد الحاضرون من العائلة المالكة ومن النجوم والمشاهير في أجواء عاصفة تلاعبت بقبعات وشعر وملابس الحاضرين.

وقالت هيلين شيفرز ، المسؤولة عن الأرصاد الجوية: "الجو عاصف للغاية في الأجزاء الغربية مع وجود العاصفة كالوم. ووصلت سرعة الرياح في منطقة ويندسور حوالي 30 إلى 35 ميل في الساعة".

وحضرت العارضة العالمية ناعومي كامبل بفستان أسود، وارتدت الممثلة ديمي مور اللون البورغندي، وجاءت المغنية إيلي غولدينغ بلون سماوي وفضي.

مصدر الصورة PA Image caption كان 850 شخصاً من الحاضرين من المشاهير مثل كارا ديليفينج وناعومي كامبل وروبي ويليامز، في حين أختير 1200 شخص من العامة عن طريق الاقتراع.

تم تزيين الباب الغربي لكنيسة القديس جورج بأزهار تعكس الأجواء الخريفية في بريطانيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وصلت الأميرة بياتريس أميرة يورك بصحبة أمها سارة فيرغسون (إلى اليمين) في سيارتهما، وهما ترتديان فساتين زرقاء وخضراء نابضة بالحياة.

مصدر الصورة PA Image caption والدة العروس سارة فيرغسون

مصدر الصورة PA Image caption الأميرة بياتريس أميرة يورك بصحبة أمها سارة فيرغسون

دوقة ساسكس ارتدت فستانا باللون الأزرق القاتم.

مصدر الصورة PA Image caption أقيم الزفاف في نفس الكنيسة في قلعة وندسور التي أقيم فيها زفاف الأمير هاري وميغان ماركل منذ بضعة أشهر.

مصدر الصورة PA Image caption دوق ودوقة ساسكس ودوق ودوقة كامبريدج

بيبا ميدلتون أخت دوقة كامبريدج

مصدر الصورة PA Image caption الأميرة يوجيني هي حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبره

مصدر الصورة Getty Images Image caption السيارة التي تستقلها العروس يحيطها رجال الأمن وسارت بطول الطريق الطويل المؤدي إلى قلعة وندسور

مصدر الصورة PA Image caption تحمل الأميرة لقب "سمو الأميرة الملكية يوجين أميرة يورك"، وسوف تحتفظ بلقبها الملكي عندما تتزوج، وسوف يكون لها حق اختيار الانتساب للقب الزوج.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تم تصميم فستان العروس - مع ذيل كامل الطول - من قبل بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس ، الذي أسس العلامة البريطانية بيتر بيلوتو.

مصدر الصورة EPA Image caption اختارت الأميرة تصميم فستان عرسها بشكل يظهر علامة عملية جراحية أجرتها في طفولتها لرفع الوعي عن مرض اعوجاج العمود الفقري جانبيا.

مصدر الصورة PA Image caption ارتدت الأميرة تاج الملكة الذي صنعه بوشيرون في عام 1919 ، وهو مرصع بالألماس، ومصنوع من البلاتين ، وبه ستة أحجار من الزمرد على جانبيه.

مصدر الصورة PA Image caption تدير الأميرة، التي درست اللغة الإنجليزية وتاريخ الفن في جامعة نيوكاسيل، متحف "هاوسر آند ويرث" للفن المعاصر في لندن.

مصدر الصورة PA Image caption تحتفظ يوجيني بعلاقة وثيقة جدا مع أبويها اللذان انفصلا وهي طفلة، ولا يزالان أصدقاء.

مصدر الصورة PA Image caption الزفاف هو الزفاف الملكي الثاني في العام بعد زواج الأمير هاري وميغان ماركل في مايو/آيار.

مصدر الصورة PA Image caption التقى جاك بروكسبانك، المدير السابق لمطاعم ماهيكي في ماي فير بلندن، الأميرة يوجيني عندما كانت تبلغ من العمر 20 عاما، في رحلة تزلج في فيربير في جبال الألب السويسرية.

مصدر الصورة PA Image caption العائلة المالكة

مصدر الصورة PA Image caption استقل الزوجان بعد انتهاء المراسم عربة اخترقت تخترق شوارع ويندسور

مصدر الصورة Reuters Image caption مثلما حدث في حفل الزفاف الملكي السابق هذا العام، سيكون تمويل تكاليف حفل الزفاف بصفة شخصية باستثناء التأمين، الذي يموله الشرطة ودافعو الضرائب.

مصدر الصورة PA Image caption ستقام حفلة مسائية في منزل عائلة يورك في وندسور غريت بارك.

