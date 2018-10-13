مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب استقبل القس الأمريكي أندرو برونسون في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض القس أندرو برونسون الذي عاد إلى الولايات المتحدة بعد قضاء عامين في السجن بتركيا.

واعتبر ترامب أن إطلاق سراح برونسون خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان ترامب قد أكد، على حسابه بموقع تويتر، أنه لم يعقد أي صفقة مع تركيا لإطلاق سراح برونسون، ولكنه شكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها لضمان الإفراج عنه.

وقال الرئيس التركي إن الإفراج عن القس الأمريكي تم بقرار من المحكمة وحدها.

وقضت محكمة تركية، في وقت سابق، بسجن برونسون 3 أعوام، لكن أطلق سراحه بسبب المدة التي قضاها بالفعل رهن الاعتقال. وأسقطت عن القس تهم التجسس.

وأدانت المحكمة برونسون بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما "إرهابيا"، وتنظيم فتح الله غولن، المتهم في تركيا بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016.

وتسبب اعتقال برونسون في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وهو ما أدى بكل دولة إلى فرض عقوبات على الأخرى.

وتتهم تركيا فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب العسكري، وتطالب حليفتها في حلف الناتو بترحيله.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب الدامية.

وتعترض تركيا أيضا على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمجموعات مسلحة كردية في سوريا، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا مسلحا على نظام الحكم في أنقرة منذ عقود.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني تنظيما "إرهابيا".