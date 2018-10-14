مقتل 19 لاجئا في تحطم شاحنة غربي تركيا

مصدر الصورة AFP Image caption سقطت الشاحنة العملاقة في قناة ري بعد الانحراف عن الطريق لتقتل حوالي 15 شخصا

قُتل 19 شخصا ، بينهم أطفال، في تركيا بعد انحراف شاحنة نقل عملاقة عن الطريق، وفقا لوسائل إعلام محلية.

واصطدمت الشاحنة بحاجز الطريق لتسقط في قناة للري يبلغ طولها 20 مترا في ولاية إزمير الواقعة غربي البلاد.

ولم يتم الإعلان بعد عن جنسية أي من ضحايا حادث السير.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل 11 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين في اليونان جراء اشتعال النيران في سيارتهم بعد حادث سير في اليونان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الشاحنة كانت في طريقها من آيدين إلى إزمير عندما انحرفت عن الطريق وسقطت في إحدى قنوات الري.

وأضافت أن هناك عشرات المصابين بخلاف ضحايا الحادث، لكنها لم تذكر أرقاما محددة للإصابات.

وتعتبر تركيا من أهم المحطات الانتقالية التي يتوجه إليها المهاجرون من سوريا وغيرها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لبداية الهجرة إلى أوروبا.

وعبر حوالي مليون مهاجر البحر المتوسط إلى اليونان أثناء في عام الذروة، 2015، الذي شهد أكبر توافد للمهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.

لكن هذه الأعداد تراجعت إلى حدٍ كبير بعد توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع تركيا يقضي بإعادة المهاجرين إليها حال عدم تقدمهم بطلبات لجوء رسمية أو إذا رفضت هذه الطلبات.

وشهد حادث السبت الماضي في تصادم بين شاحنة نقل وسيارة ركوب اندلعت النار في كليهما بالقرب من كافالا في اليونان.