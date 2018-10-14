في أستراليا: كنغر يهاجم بوحشية عائلة في منزلها

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption طلبت السيدة من السلطات عدم إيذاء الكنغرو أو قنصه

تعرضت امرأة أسترالية تعمل في رعاية الحيوانات لهجوم من حيوان الكنغر كانت قد استأنسته في منزلها.

وعانت المرأة البالغة من العمر 64 عاما من ثقب في الرئة بسبب الهجوم الذي تعرضت له من الحيوان بينما كانت تقدم له الطعام برفقة زوجها.

ودافع الزوجان وابنهما عن أنفسهم في الهجوم الذي قال مسؤولون في إدارة البيئة البرية إنه نادر، باستخدام مكنسة ومجرفة.

وفر الحيوان واختفى داخل شجرة قبل وصول الطوارئ.

ووقع الحادث في منطقة كوينزلاند.

وقالت السيدة التي ترقد الآن في المستشفى إن نحو 30 من حيوانات الكنغر تزورها كل ليلة بحثا عن الطعام، بسبب الجفاف الذي تشهده المنطقة، فتحصل على الحنطة والقش.

وظنت السيدة أن الكنغر الذي دخل منزلها هو واحد من الحيوانات التي اعتنوا بها سابقا، لكنه هاجم زوجها حين كان يحاول إطعامه.

وأضافت "كان زوجي على الارض، ولم يعتقه الحيوان"، وأنها أحضرت مكنسة لكن الحيوان أسقطها من يدها وهاجمها.

وتدخل الابن الذي ضرب الحيوان بمعول على رأسه.

وعانت السيدة من ثقب في الرئة وكسور في الاضلاع وسجحات في الذراع، مما تطلب خضوعها لجراحة.

وعانى زوجها من تمزق في أماكن متفرقة، بينما كانت إصابات الابن طفيفة.

وقال ستيفن جونز مسؤول خدمات الإسعاف في إقليم كوينزلاند "لم أر مثل هذا الحادث طوال خدمتي البالغة 30 عاما".

وأضف أن تدخل السيدة سميث لحماية زوجها أنقذ حياته، وقالت السيدة إنها لا تريد أن يتعرض هذا الكنغر للقنص أو القتل.