ميغان ماركل والأمير هاري ينتظران مولودهما الأول

مصدر الصورة EPA Image caption ميغان ميركل ظهرت في زفاف يوجيني مرتدية معطف أزرق داكن ربما لإخفاء الحمل

أعلن القصر الملكي في بريطانيا نبأ حمل دوقة ساسكس ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، ومن المتوقع أن تضع طفلها الأول الربيع المقبل.

وقال قصر "كنزينغتون" في تغريدة على تويتر، "الزوجان يقدران بشدة كل الدعم الذي تلقياه من جميع أنحاء العالم منذ زفافهما في مايو/آيار الماضي، ويسعدهما أن يشاركا هذا النبأ السعيد مع الجميع".

وجاء الإعلان عن حمل دوقة ساسكس بينما يقضي الزوجان رحلة في أستراليا.

وسيحتل المولود المنتظر المرتبة السابعة في قائمة ورثة عرش بريطانيا، ومنهم جده الأمير تشارلز وعمه الأمير وليام وأبناؤه ووالده الأمير هاري.

وكان أخر ظهور رسمي لدوق ودوقة ساسكس قبل هذا الإعلان في حفل زفاف الأميرة يوجيني في قلعة وندسور، الجمعة الماضي، وحينها انتشرت التوقعات حول كونها حامل رغم حرصها على إخفاء الأمر بارتداء معطف أزرق داكن.

وأصبحت التوقعات شبة مؤكدة عندما ظهرت في سيدني بأستراليا وهي تحمل ملفين كبيرين في يديها لتخفي بطنها وعلامات الحمل التي بدأت تظهر.

ورحلة أستراليا هي أول جولة ملكية رسمية للزوجين منذ زفافهما قبل خمسة أشهر، وتستمر 16 يوما وتشمل فيجي وتونغا ونيوزيلندا.

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