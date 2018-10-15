تحرير رهينة بعد احتجاز مسلح لها بمحطة قطارات في ألمانيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption شرطة مكافحة الإرهاب في موقع الحادث

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت مسلحا احتجز امرأة رهينة في محطة قطارات في مدينة كولون، ووصفت الوضع الآن بأنه "تحت السيطرة".

وكانت السيدة قد أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، فيما تشير أنباء إلى حدوث إصابات بالغة للمسلح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث لا يبدو أنه يحمل صبغة "إرهاب".

ونقلت صحيفة محلية عن الشرطة قولها إن الرجل قد تشاجر مع المرأة في مطعم "ماكدونالد" قبل أن يحتجزها في صيدلية داخل المحطة.

مصدر الصورة AFP Image caption أشارت التقارير إلى احتجاز رهينة واحدة في الحادث

وكانت الشرطة قد أخلت محطة القطارات ضمن إجراءات طارئة بسبب احتجاز الرهينة.

وطوقت الشرطة المنطقة المؤدية إلى داخل المحطة وخارجها، وهي تعد مركزا رئيسيا لحركة النقل.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن حدوث بعض إطلاق النار.

مصدر الصورة AFP Image caption أخلت الشرطة الألمانية المحطة ضمن إجراءات طارئة

كما نشرت السلطات المزيد من قوات الشرطة في الموقع، وألغت هيئة النقل الألمانية أو أرجأت خدمات السفر بالقطارات في مدينة كولون.

وقالت الشرطة إن مسؤولين تواصلوا مع الرجل، فيما تابع القضية مفاضون مدربون على حوادث احتجاز الرهائن.

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