تحرير رهينة بعد احتجاز مسلح لها بمحطة قطارات في ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت مسلحا احتجز امرأة رهينة في محطة قطارات في مدينة كولون، ووصفت الوضع الآن بأنه "تحت السيطرة".
وكانت السيدة قد أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، فيما تشير أنباء إلى حدوث إصابات بالغة للمسلح.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث لا يبدو أنه يحمل صبغة "إرهاب".
ونقلت صحيفة محلية عن الشرطة قولها إن الرجل قد تشاجر مع المرأة في مطعم "ماكدونالد" قبل أن يحتجزها في صيدلية داخل المحطة.
وكانت الشرطة قد أخلت محطة القطارات ضمن إجراءات طارئة بسبب احتجاز الرهينة.
وطوقت الشرطة المنطقة المؤدية إلى داخل المحطة وخارجها، وهي تعد مركزا رئيسيا لحركة النقل.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن حدوث بعض إطلاق النار.
كما نشرت السلطات المزيد من قوات الشرطة في الموقع، وألغت هيئة النقل الألمانية أو أرجأت خدمات السفر بالقطارات في مدينة كولون.
وقالت الشرطة إن مسؤولين تواصلوا مع الرجل، فيما تابع القضية مفاضون مدربون على حوادث احتجاز الرهائن.
---------------------------------------
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.