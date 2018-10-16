مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption عائشة محمد وزيرة الدفاع الوطني في الحكومة

شكل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حكومة جديدة حظيت فيها المرأة بعشر حقائب من بين وزارات المجلس الـ20.

وقال أحمد في خطاب إعلان الحكومة أمام البرلمان إن المرأة ستساعد في محاربة الفساد لأنها أكثر كفاءة، و"أقل فسادا من الرجل".

وأضاف أنه يسعى أيضا إلى تمكين الأقليات التي لم يتمتع أفرادها بأي مواقع قيادية من قبل.

وكلف أحمد امرأة بتولي مهام وزارة الدفاع لأول مرة في البلاد.

وكانت عائشة محمد، التي تنتمي إلى منطقة عفار الواقعة شمال شرقي البلاد، تتولى منصب وزيرة التعمير، قبل تكليفها بالمنصب الجديد.

مصدر الصورة Reuters Image caption أبي أحمد يقول إن الإصلاحات التي بدأها يجب أن تستمر

وقد قلص أبي أحمد عدد حقائب مجلس الوزراء من 28 إلى 20 وزارة، من بينها وزارة جديدة للسلام.

وقال أحمد في خطابه أمام البرلمان إن عملية الإصلاح التي بدأها يجب أن تستمر، لمواجهة المشكلات الاستراتيجية والبنيوية التي دفعت البلاد إلى الفوضى.

وقد بادر أحمد منذ توليه السلطة في إثيوبيا بسلسلة من الإصلاحات غيرت الوضع السياسي في البلاد.

مصدر الصورة AFP Image caption أعضاء في المجلس الجديد يؤدون اليمين

وعين أحمد رئيسة البرلمان، موفوريات كامي، التي قضت في منصبها خمسة أشهر، وزيرة للسلام في التشكلة الجديدة.

وستتولى كامي الإشراف على الاستخبارات، وجهاز الأمن، بما في ذلك لجنة الشرطة الاتحادية في البلاد.

ونشر كبير موظفي مكتب الرئيس قائمة بالتشكيلة الجديدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.