قاض أمريكي يُسقط دعوى ستورمي دانيلز بالتشهير ضد ترامب

مصدر الصورة Getty Images Image caption ينفي الرئيس ترامب مزاعم ستورمي دانيلز

رفض قاض أمريكي دعوى تشهير، قدمتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، ضد الرئيس دونالد ترامب.

وتقول دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

وأقامت دانيلز الدعوى، بعد تغريدة لترامب، قال فيها إنها لفقت قصة مفادها أنها تعرضت للتهديد، بشأن حديثها علنا عن العلاقة المزعومة.

لكن القاضي قرر أن التغريدة تندرج، وفقا للدستور الأمريكي، تحت بند حرية التعبير الذي يضمن حق الفرد في التعبير بحرية كاملة.

كما ألزمت المحكمة دانيلز بسداد الرسوم القانونية عن جانب ترامب، دون تحديد قيمة تلك الرسوم بعد. وقال محاميها إنها ستطعن في ذلك الحكم.

ونفى ترامب أي علاقة مع الممثلة الإباحية.

وفي مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من العام الجاري، قالت دانيلز إن رجلا غريبا اقترب منها وهددها، حينما كانت برفقة ابنتها.

وفي وقت لاحق نشرت صورة لذلك الرجل.

ونفى الرئيس ترامب صحة روايتها تلك عبر موقع تويتر.

لكن الحكم القضائي الأخير لا يؤثر على دعوى أخرى، كانت دانيلز قدمتها ضد ترامب، بشأن أموال تقول إنها تلقتها من محاميه مايكل كوهين، مقابل صمتها عن العلاقة الجنسية المزعومة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أقر كوهين بانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك بدفعه أموالا لامرأتين، قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب.

وقال كوهين إنه دفع تلك الأموال بناء على طلب من ترامب.

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