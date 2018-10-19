ترامب: يبدو من المؤكد أن خاشقجي قد مات وهذا أمر محزن للغاية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول "يبدو من المؤكد أنه قد مات، إنه أمر محزن للغاية".

وأضاف ترامب أنه ينتظر نتائج ثلاثة تحقيقات، إلا أنه أكد أن تقارير استخباراتية متنوعة، خلصت إلى أن جمال خاشقجي قد مات.

ورداً على سؤال حول الرد المحتمل للولايات المتحدة على السعودية في حال ثبتت مسؤوليتها عن موت خاشقجي، أكد ترامب أن الرد سيكون "قاسياً جداً"، مضيفاً أنها "مسألة سيئة جداً، ولكننا سنرى ما سيحدث".

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن خاشقجي قد يكون قٌتل على أيدي "قتلة مارقين".

وأكد الرئيس الأمريكي حينها أنه لا يحاول "التستر" على السعودية، لكنه أوضح أنها "حليف مهم لأمريكا"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى السعودية في حربنا على الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى".

وقررت الولايات المتحدة إمهال السعودية "بضعة أيام" لتقديم توضيحات حول اختفاء خاشقجي.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتمع مع ترامب عقب عودته من رحلته إلى تركيا والسعودية، وأطلعه على نتائج محادثته مع الجانبين التركي والسعودي حول قضية اختفاء خاشقجي.

وقال بومبيو للصحافيين بعيد الاجتماع "لقد أوضحنا للسعوديين أننا نتعامل مع قضية خاشقجي بجدية كبيرة، وأخبروني بدورهم أنهم يتفهمون الطبيعة الحساسة لقضية اختفاء خاشقجي، كما أكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقا شاملا وعميقا لكل الحقائق المرتبطة بالقضية وفي أقرب وقت ممكن".

وأضاف بومبيو أنه "ينبغي على الجميع أن يتذكروا عمق واستراتيجية العلاقات التي تربطنا مع المملكة العربية السعودية منذ عام 193