قطار يدهس حشدا ويقتل 50 في الهند

مصدر الصورة EPA Image caption أقارب الضحايا في حالة صدمة بعد الحادث

قُتل 50 شخصا وأصيب 200 آخرون بعدما دهس قطار حشدا من الناس بالقرب من مدينة أمريتسار بولاية البنجاب، شمالي الهند، حسبما أبلغت الشرطة بي بي سي.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن الضحايا كانوا يقفون على قضبان السكة الحديد لمشاهدة احتفالات بمهرجان هندوسي.

ولم يتمكن الضحايا من سماع صوت القطار وهو يقترب، حيث كانوا يشاهدون عرضا للألعاب النارية.

وأظهرت لقطات تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي القطار السريع وهو يصطدم بالحشد.

وقبل دقائق من الحادث، طلب منظمو الاحتفال من الحشد التراجع قليلا، باتجاه قضبان السكة الحديد، بحسب تقارير.

وقال مسؤولون إن الأولوية هي لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتسود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

مصدر الصورة BBC/Ravinder Singh Robin Image caption وقع الحادث أثناء احتفال الحشد بمهرجان هندوسي

ووصف رئيس وزراء ولاية البنجاب أماريندر سينغ الحادث بأنه "مأساوي"، قائلا في تغريدة بموقع تويتر إن السلطات "يتم تحريكها".

كما قال "سنبذل ما في وسعنا لمساعدة المصابين"، مضيفا "وجّهت إدارة المنطقة بألا تدّخر جهدا لضمان (توفير) أفضل معاملة لهم".

ومن جهته، وصف رئيس الوزراء الهندي الحادث بأنه "موجع للقلب".

وتشيع حوادث القطارات في الهند، حيث يتم استخدام الكثير من المعدات القديمة في شبكة السكة الحديد.