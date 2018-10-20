أفضل الصور الإخبارية في أسبوع

مواطنون من أتباع الهندوسية في نيبال لدى وصولهم إلى معبد "براماهيني"، خلال اليوم العاشر من مهرجان "داشين"، في مدينة بهاكتابور. داشين هو أطول عيد في نيبال حسب التقويم الهندوسي، ويحتفل بانتصار الخير على الشر.