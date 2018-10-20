أفضل الصور الإخبارية في أسبوع
نستعرض في ما يلي مجموعة من أبرز الصور الإخبارية خلال الأسبوع المنصرم.
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Mohamad Torokman / Reuters
فلسطيني في مشادة كلامية مع جندي إسرائيلي، خلال اشتباكات بشأن قرار إسرائيلي بإغلاق مدرسة فلسطينية بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
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Chris McGrath / Getty
رجل يحاول منع إعلاميين من التقدم باتجاه القنصلية السعودية في إسطنبول، لدى وصول محققين سعوديين قبل الشرطة التركية، للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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Jane Barlow / PA
الفنانة مونستر شيتويند، التي رشحت لجائزة تيرنر البريطانية في عام 2012، تقف بجوار أحد أعمالها الفنية، بالمعرض الوطني الاسكتلندي للفن الحديث، في إدنبرة.
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SAKIS MITROLIDIS / AFP
شبكة عنكبوت يبلغ طولها 1000 متر تغطي الطريق، بجانب بحيرة فيستونيدا شمالي اليونان. ويعتقد أن الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في البلاد وزيادة أعداد البعوض قد أسهمت في زيادة أعداد العناكب.
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DEAN LEWINS / AFP
الأمير هاري وزوجته ميغان يقفان لالتقاط صورة، وسط مجموعة من الأشخاص، خلال مهرجان "فلورو فرايداي"، الذي تنظمة منظمة "وان ويف" الخيرية المهتمة بالصحة النفسية والرفاهية، وذلك في منطقة بوندي بيتش في مدينة سيدني بأستراليا.
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MUHAMMAD RIFKI / AFP
طائرة مروحية ترش مطهرا للجراثيم، فوق منطقة ضربها زلزال يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة بالو في إندونيسيا.
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PRAKASH MATHEMA / AFP
مواطنون من أتباع الهندوسية في نيبال لدى وصولهم إلى معبد "براماهيني"، خلال اليوم العاشر من مهرجان "داشين"، في مدينة بهاكتابور. داشين هو أطول عيد في نيبال حسب التقويم الهندوسي، ويحتفل بانتصار الخير على الشر.
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Youssef Boudlal / Reuters
أفراد أمن يتفقدون موقع خروج قطار عن مساره في مدينة سيدي بوقنادل بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. أسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.
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VCG / Getty
رجل يسير حافي القدمين حول فحم يحترق، أثناء الاحتفال بمهرجان التسعة المزدوجة - الذي يحل في اليوم التاسع من الشهر التاسع في التقويم الصيني - في مقاطعة بانان بإقليم تشجيانغ في الصين.
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Scott Barbour / Getty
الكلبان أوغي وسبسنر يشاركان في مسابقة أفضل زي للكلاب من فصيلة "داشهند"، في مدينة ملبورن الأسترالية.
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