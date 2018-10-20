أفضل الصور الإخبارية في أسبوع

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

نستعرض في ما يلي مجموعة من أبرز الصور الإخبارية خلال الأسبوع المنصرم.

  • رجل فلسطيني يتجادل مع جندي إسرائيلي Mohamad Torokman / Reuters

    فلسطيني في مشادة كلامية مع جندي إسرائيلي، خلال اشتباكات بشأن قرار إسرائيلي بإغلاق مدرسة فلسطينية بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

  • رجل أمن يحاول منع الصحفيين Chris McGrath / Getty

    رجل يحاول منع إعلاميين من التقدم باتجاه القنصلية السعودية في إسطنبول، لدى وصول محققين سعوديين قبل الشرطة التركية، للتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • الفنانة مونستر شيتويند Jane Barlow / PA

    الفنانة مونستر شيتويند، التي رشحت لجائزة تيرنر البريطانية في عام 2012، تقف بجوار أحد أعمالها الفنية، بالمعرض الوطني الاسكتلندي للفن الحديث، في إدنبرة.

  • شبكة عنكبوت تغطي الطريق شمالي اليونان. SAKIS MITROLIDIS / AFP

    شبكة عنكبوت يبلغ طولها 1000 متر تغطي الطريق، بجانب بحيرة فيستونيدا شمالي اليونان. ويعتقد أن الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في البلاد وزيادة أعداد البعوض قد أسهمت في زيادة أعداد العناكب.

  • الأمير هاري وزوجته ميغان يقفان لالتقاط صورة وسط مجموعة من الأشخاص DEAN LEWINS / AFP

    الأمير هاري وزوجته ميغان يقفان لالتقاط صورة، وسط مجموعة من الأشخاص، خلال مهرجان "فلورو فرايداي"، الذي تنظمة منظمة "وان ويف" الخيرية المهتمة بالصحة النفسية والرفاهية، وذلك في منطقة بوندي بيتش في مدينة سيدني بأستراليا.

  • طائرة مروحية تطلق مطهرا للجراثيم MUHAMMAD RIFKI / AFP

    طائرة مروحية ترش مطهرا للجراثيم، فوق منطقة ضربها زلزال يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة بالو في إندونيسيا.

  • مواطنون من نيبال PRAKASH MATHEMA / AFP

    مواطنون من أتباع الهندوسية في نيبال لدى وصولهم إلى معبد "براماهيني"، خلال اليوم العاشر من مهرجان "داشين"، في مدينة بهاكتابور. داشين هو أطول عيد في نيبال حسب التقويم الهندوسي، ويحتفل بانتصار الخير على الشر.

  • أفراد أمن يتفحصون موقع انحراف قطار عن مساره في المغرب Youssef Boudlal / Reuters

    أفراد أمن يتفقدون موقع خروج قطار عن مساره في مدينة سيدي بوقنادل بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. أسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

  • رجل يسير حافي القدمين حول فحم يحترق VCG / Getty

    رجل يسير حافي القدمين حول فحم يحترق، أثناء الاحتفال بمهرجان التسعة المزدوجة - الذي يحل في اليوم التاسع من الشهر التاسع في التقويم الصيني - في مقاطعة بانان بإقليم تشجيانغ في الصين.

  • كلبان في مسابقة مسابقة أفضل زي للكلاب Scott Barbour / Getty

    الكلبان أوغي وسبسنر يشاركان في مسابقة أفضل زي للكلاب من فصيلة "داشهند"، في مدينة ملبورن الأسترالية.

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