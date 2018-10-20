Image caption المتظاهرون قدموا من شتى أنحاء بريطانيا

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع لندن مطالبين باستفتاء جديد على أي اتفاق نهائي تبرمه الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توجهت المسيرات الحاشدة إلى ساحة البرلمان، حيث تجمع المتظاهرون، الذي يقدر عددهم بنحو 500 ألف شخص يتقدمهم الشباب.

وكانت رئيس الوزراء تيريزا ماي قد استبعدت إجراء استفتاء شعبي على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.

ويدعم المسيرات نواب من أحزاب سياسية مختلفة.

وفي غضون ذلك، يقود مسيرة داعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الزعيم السابق لحزب الاستقلال، نايجل فاراج، وهي واحدة من سلسلة تجمعات تنظمها التيارات الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

مصدر الصورة Reuters

وكانت البريطانيون صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.89 في المئة في استفتاء شعبي نظم في يونيو/ حزيران عام 2016.

ومن المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار 2019، بعد تفعيل المادة 50 من قانون الاتحاد.

ووصف اللورد أدونيس، من حزب العمال وأحد الداعين إلى إجراء استفتاء جديد، المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بأنها "غارقة في الفوضى والضبابية، إلى درجة أنه حتى الاتفاق الجيد سيكون سيئا لبريطانيا".

أما ريتشارد تايس، مؤسسة تيار "الخروج يعني الخروج" فقال لبي بي سي "إن فكرة إجراء استفتاء آخر مضرة، وستجعل الشعب يفقد الثقة في الديمقراطية".

وقال عمدة لندن، صديق خان: "من الواضح الآن أن الخيار لدى رئيسة الوزراء هو بين اتفاق سيء أو لا اتفاق، وهذا مختلف تماما عن الوعود التي أطلقت منذ سنتين ونصف".

وساندت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا المحلية، نيكولا ستيرجن، المسيرات قائلة إن الحزب القومي الاسكتلندي يدعم الاستفتاء لأنه يمنح خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي".