أكثر من مليار ونصف دولار جائزة اليانصيب في الولايات المتحدة

مصدر الصورة EPA Image caption متجر يبيع تذاكر ميغا مليونز في واشنطن

ما زالت جائزة يانصيب ضخمة تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار تبحث عن سعيد الحظ في مسابقة يانصيب "ميغا مليونز" في الولايات المتحدة.

واصطفت أعداد غفيرة من الحالمين بالفوز أمام المتاجر في شتى أرجاء الولايات المتحدة الجمعة.

ويعتقد أن إمكانية الفوز بالأرقام الستة في يناصيب "ميغا مليونز" واحد من بين 302575350.

وسيجري سحب جديد على الجائزة يوم الثلاثاء.

ولم يتمكن أي شخص من الفوز بالجائزة الكبرى لـ "ميغا مليونز"، التي تباع تذاكرها في 44 ولاية وفي واشنطن العاصمة وجزر فرجين الأمريكية، منذ يوليو/تموز الماضي.

وبدأت مسابقة يناصيب ميغا مليونز عام 2002، وتم تغيير قواعدها أكثر من مرة عبر هذه السنوات، مما أدى إلى انخفاض فرص الفوز وزيادة قيمة الجائزة.

أعلى خمس جوائز تم الفوز بها: