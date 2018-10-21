أكثر من مليار ونصف دولار جائزة اليانصيب في الولايات المتحدة
ما زالت جائزة يانصيب ضخمة تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار تبحث عن سعيد الحظ في مسابقة يانصيب "ميغا مليونز" في الولايات المتحدة.
واصطفت أعداد غفيرة من الحالمين بالفوز أمام المتاجر في شتى أرجاء الولايات المتحدة الجمعة.
ويعتقد أن إمكانية الفوز بالأرقام الستة في يناصيب "ميغا مليونز" واحد من بين 302575350.
وسيجري سحب جديد على الجائزة يوم الثلاثاء.
ولم يتمكن أي شخص من الفوز بالجائزة الكبرى لـ "ميغا مليونز"، التي تباع تذاكرها في 44 ولاية وفي واشنطن العاصمة وجزر فرجين الأمريكية، منذ يوليو/تموز الماضي.
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وبدأت مسابقة يناصيب ميغا مليونز عام 2002، وتم تغيير قواعدها أكثر من مرة عبر هذه السنوات، مما أدى إلى انخفاض فرص الفوز وزيادة قيمة الجائزة.
أعلى خمس جوائز تم الفوز بها:
- 1.58 مليار دولار: جائزة يناصيب "باوربول" عام 2016. تم اقتسام الجائزة بين أصحاب تذاكر رابحة من كاليفورنيا وفلوريدا وتينيسي
- 758.7 مليون دولار: فازت بها مافيز وانشيزيك، وهي أم لطفلين، من ولاية ماساتشوستس عام 2017. وكانت قد اختارت الأرقام وفقا لعيد ميلاد عدد من الأقارب.
- 656 مليون دولار: الجائزة الكبرى ليناصيب "ميغا مليونز" عام 2012، وتقاسمها ثلاثة فائزين اشتروا تذاكر من مريلاند وكانساس وإلينوي.
- 648 مليون دولار: قيمة الجائزة الكبرى ليناصيب ميغا مليونز، هذه المرة عام 2013، وفاز بها شخصان: امرأة من جورجيا ورجل من كاليفورنيا.
- 590.5 مليون دولار: جائزة يناصيب "بواربول"، وفازت بها امرأة يبلغ عمرها 84 عاما من فلوريدا.