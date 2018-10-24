"عبوتان ناسفتان" أرسلتا إلى كلينتون وأوباما

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عثرت السلطات الأمريكية على عبوة ناسفة مشتبه بها في منزل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية السابقة، وفقا لجهاز الخدمة السرية.

يأتي هذا بعد يومين فقط من العثور على قنبلة في منزل رجل الأعمال الشهير والممول البارز للأعمال الخيرية، جورج سوروس، الواقع بضواحي مدينة نيويورك.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن العبوة الناسفة الأولى عثر عليها شخص فني مسؤول على فحص الخطابات المرسلة إلى منزل كلينتون بمنطقة شابكوا في مدينة نيويورك.

ومن غير الواضح حتى الآن المكان الذي عثرت فيه الطرود المشبوهة الأخرى.

ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، فإن الطرد الأول كان موجها إلى السيدة كلينتون في وقت متأخر من 23 أكتوبر/تشرين الحالي.

وذكر في بيان "في وقت مبكر من هذا الصباح ، 24 أكتوبر 2018 ، تم اعتراض طرد ثان كان موجها إلى مسكن الرئيس السابق باراك أوباما من قبل موظفي الخدمة السرية في واشنطن العاصمة".

وأضاف "تم اعتراض الطردين قبل تسليمهما إلى موقعهما المقصود. ولم يستلم القائمان على تلقي الطرود الرسائل ولم يكونا معرضين لخطر."