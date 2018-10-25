السجن لأب "أفسد أسنان طفليه بالكوكاكولا"

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صدر في فرنسا حكم قضائي بسجن رجل لإدانته بالمسؤولية عن إفساد أسنان طفليه، البالغ عمرهما ثلاث وأربع سنوات، بسبب ما كان يمنحهما من كعك ومياه غازية، بحسب محققين.

وسيقضي الرجل، الذي وصف بأنه مدمن خمور وعنيف تجاه أسرته، ثلاثة أشهر بالسجن.

وقررت المحكمة الجنائية في مدينة ليموج الفرنسية أن الرجل لم يوف بالتزاماته كأب، وذلك في الفترة بين عامي 2016 و2018.

والآن أصبح الطفل الأكبر مضطرا لخلع سبعة من أسنانه، بينما لا يستطيع الطفل الأصغر التحدث.

ونقل الطفلان حاليا إلى دار رعاية، حيث يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

وقالت كارول بابون، وهي ممثلة منظمة "فرانس فيكتيمز 87" المعنية بمساعدة الأسرة، إن الأب "لا يستطيع القراءة أو الكتابة أو الحساب، ولا يدرك مدى خطورة الموقف، وينفق كل أمواله على الخمور".

وأضافت أن العائلة "لا تملك طعاما لتأكله. لديهم فقط الكوكاكولا يشربونها".

وقال نائب المدعي العام، برونو روبين، لوكالة فرانس برس إن الطفلين "تُركا ليتصرفا وفق إرداتهما الخاصة".

وأضاف "لم يكن لديهم ثلاجة، وكان الطفلان ينامان على فراش دون غطاء، ولم يكن لديهما ألعاب. أطعمهما أبوهما فقط الكعك والكوكاكولا".