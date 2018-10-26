ما هو السؤال الذي يدور بذهنك عن الهالوين؟

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في ليلة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام تشهد شوارع العديد من المدن في أنحاء العالم، وبعض المؤسسات التعليمية وأماكن الحفلات الخاصة، مشاهد غريبة لأشخاص في أزياء وأقنعة تذكر بالموت والأشباح.

وفي هذه الليلة يمكن أن تتوقف إلى جانبك سيارة ويطل منها سائقها، وحين تنظر إليه تصاب بالرعب. إذا كنت ممن يؤمنون بالأشباح ستحس أنه أحدها، وقد عاد لتوه من عالم الأموات، خاصة إذا وقع هذا في شارع مهجور في ساعات الليل.

كما ستجد الآباء والأمهات مشغولين في هذه الأيام بانتقاء زي "الهالوين" الذي سيرتديه ابنهم أو ابنتهم في حفلة المدرسة أو في حفلة خاصة تضم الأصدقاء.

وكثيرا ما تصادف صغارا يسألونك "حيلة أم حلوى؟".

فما هو السؤال الذي يدور بذهنك عن الهالوين؟ اسألوا ونحن نجيب..