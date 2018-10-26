طرود مشبوهة تصل لاثنين من أبرز منتقدي ترامب

مصدر الصورة CBS

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه عُثر على ثلاثة طرود مشتبه بأنها تحمل مواد متفجرة، في الولايات المتحدة، وأرسل أثنان منها لمسؤولين بارزين في الحزب الديمقراطي، والثالث لمسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية.

وقد عثر على اثنين من الطرود أثناء تفتيش مقر البريد في فلوريدا، أحدها مرسل للسيناتور الديموقراطي كوري بوكر، والآخر لرئيس جهاز الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.

كما عثر على طرد آخر مرسل لكوري بوكر في مكتب البريد في منهاتن.

يأتي ذلك بعد إرسال عدة طرود متفجرة لعدد من أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت الشرطة الفدرالية قد بدأت عملية تفتيش في مقر البريد في فلوريدا بحثا عن أدلة، خاصة بعد إرسال طرود مشبوهة لشخصيات مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهيلاري وبيل كلينتون والممثل روبرت دينيرو.

وتخضع الصور الملتقطة بكاميرات المراقبة في مكتب بريد أبا لوكا في ميامي، لفحص دقيق.

ورافقت فرقة خبراء متفجرات، وكلاب بوليسية، عددا من المسؤولين في الشرطة الفدرالية إلى موقع البريد، حسب شرطة ميامي.

وكانت طرود يشتبه في أنها تحتوي على قنابل قد أرسلت إلى مواقع في نيويورك وواشنطن دي سي وفلوريدا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال عمدة مدينة نيويورك، بل دي بلاسيو في تصريحات صحفية إنها محاولة للترهيب و"تقويض صحافتنا الحرة وزعماء هذا البلد عبر أعمال عنف".

وطالب جميع المسؤولين وجميع أعضاء الأحزاب الأمريكية "بعدم تشجيع العنف والكراهية والهجوم على وسائل الإعلام"، وقال "يمكنكم الاختلاف معها ولكن يجب إظهار الاحترام لها".

وعثرت السلطات الأمريكية على طرود يشتبه في احتوائها على عبوات ناسفة كانت مرسلة إلى الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، والرئيس السابق باراك أوباما، ونائب ديمقراطي ورئيس المخابرات المركزية السابق ووزير العدل السابق ومكتب شبكة سي إن إن الإخبارية أيضا.

كما عثر على قنبلة في منزل رجل الأعمال الشهير والممول البارز للأعمال الخيرية، جورج سوروس، الواقع بضواحي مدينة نيويورك.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.