إطلاق نار في معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

مصدر الصورة Google Image caption يقع المعبد في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا

فتح مسلح النار في معبد يهودي، في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ووصلت خدمات الطوارئ إلى مجمع معابد "تري أوف لايف" اليهودي، في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش) حسب تقارير إعلامية أمريكية.

وأفادت التقارير بوقوع ضحايا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بعد.

وأظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حضورا مكثفا للشرطة في حي "سكويرل هيل" في بيتسبرغ.

كما نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا من مسرح الحدث تتضمن وصول فرق إنفاذ القانون وسيارات إسعاف للموقع.

وقالت تقارير إعلامية إن المسلح الذي نفذ إطلاق النار كان رجلا أبيض ضخم الجثة له لحية كثيفة.

وكتبت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على موقع تويتر: بلغنا أن "شخصا يطلق النار عشوائيا"، ونصحت المواطنين بتجنب الوجود في المنطقة.

وقال جيسون لاندو، المتحدث باسم شرطة بترسبرغ، إن قوات الشرطة مستمرة في تمشيط الكنيس الكائن في حي سكويريل هيل.

وأعلنت إدارة الشرطة في نيويورك أنها أرسلت قوات لتأمين كنيس يهودي في المدينة لتأمنيه كإجراء احترازي تحسبا لأي هجوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتابع ما يحدث في بترسبرغ في بنسلفانيا، وقوات إنفاذ القانون تعمل في مسرح الأحداث. وأنصح سكان سكويريل هيل بالبقاء في منازلهم، فيبدو أن هناك الكثير من الضحايا. واحذروا من وجود مطلقي نار آخرين، وليبارككم الرب."

وقال دان جونسون، مراسل بي بي سي في واشنطن إن إطلاق النار على الكنيس جاء في توقيت يسود فيه التوتر الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوع إرسال طرود مشبوهة لمعارضي ترامب قبيل انتخابات هامة تُجرى الشهر المقبل.