من هو مالك نادي ليستر سيتي فيتشاي سريفادانابرابا؟

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يعتبر فيتشاي سريفادانابرابا، الملياردير التايلاندي، أحد رجال الأعمال العصاميين.

وفي عام 2010، اشترى سريفادانابرابا نادي ليستر سيتي، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بست سنوات.

ولد سريفادانابرابا، البالغ من العمر 60 عاما، في بانكوك في أبريل/نيسان عام 1958، وأصبح فيما بعد خامس أغنى رجل في تايلاند.

وبدأ سريفادانابرابا حياته التجارية بفتح متجر من متاجر الأسواق الحرة عام 1989، التي أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية في شتة أنحاء مطارات تايلاند تحت اسم "كينغ باور".

وتقدر مجلة فوربس قيمة العلامة التجارية حاليا بنحو 4.9 مليارات دولار.

وبدأت علاقة سريفادانابرابا مع نادي الثعالب بصفقة رعاية لملابس الفريق، قبل أن يشتري الملياردير التايلاندي النادي بمبلغ قيمته 39 مليون جنيه إسترليني من الصربي ميلان مانداريتش.

وصعد ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم في عام 2014، وتعهد سريفادانابرابا، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة في فبراير/شباط عام 2011، بدفع 180 مليون جنيه إسترليني للنادي في حالة وصوله إلى المراكز الخمس الأولى.

وعندما فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016، أصبح قطب المال التايلاندي حديث وسائل الإعلام.

ومنح سريفادانابرابا 19 سيارة بي إم دبليو آي8 إس، وتبلغ قيمة السيارة الواحدة نحو 100 ألف جنيه إسترليني، للاعبين تقديرا لإنجازهم.

وسريفادانابرابا متزوج من إيمون سريفادانابرابا، ولدى الزوجان أربعة أطفال، فورامس وأبيشاي وأرونرون وأياوات.

ومنح ملك تايلاند السابق، بوميبول أدولياديج، الاسم الجديد للعائلة، وسريفادانابرابا، عام 2013.

ويعني الاسم "نور المجد الصاعد" باللغة التايلاندية، تقديرا لبرامج رجل الأعمال في المسؤولية الاجتماعية، من بينها قضايا التعليم وصحة الأطفال.