من هو المشتبه به في الهجوم على الكنيس اليهودي في بنسلفانيا؟

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في ما نكست الأعلام في البيت الأبيض الأمريكي حدادا على 11 شخصا هم ضحايا الهجوم على كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يواجه المسلح الذي فتح النار داخل الكنيس 29 اتهاما جنائيا.

وقد تم تحديد هوية المشتبه به واسمه روبرت باورز ويبلغ من العمر 46 عاما ويعمل سائق شاحنة.

وقال بوب جونز العميل في مكتب المباحث الفيدرالية إنه لم يكن معروفا للسلطات قبل حادث الكنيس.

منفذ الهجوم على كنيس يهودي بالولايات المتحدة يواجه 29 تهمة جنائية

وكان باورز يضع مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي غاب Gab تحت اسم مستعار هو واندينغو.

"أبناء الشيطان"

وكتب في حسابه الذي تم تعليقه حاليا: "اليهود أبناء الشيطان".

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وكانت صورة الحساب الشعار النازي 1488 حيث يرمز الرقمان الأول والثاني لشعار التفوق الأبيض "14 كلمة" في ما يرمز الرقمان الثالث والرابع لتحية هتلر حيث أن حرف H هو الأعلى في الأبجدية اللاتينية.

ومن بين مشاركاته الأخيرة صورة فرن مثل ذلك الذي كان يستخدم في معسكرات اعتقال النازي لإحراق اليهود وكتب تعليق "فلنجعل درجة حرارة الأفران 1488 فهرنهيت ثانية".

وفي مشاركة أخرى اعتبر مقولة مقتل 6 ملايين يهودي على يد النازي بين نظريات المؤامرة المفبركة.

كما أعرب عن تأييده لنظرية مؤامرة تقول إن ترامب وضع خطة سرية لاعتقال شخص مشهور أو من النخبة السياسية بتهمة الاعتداء على الأطفال.

مسلح يفتح النار في كنيس يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

وصباح السبت قبل الحادث انتقد جماعة إغاثة لاجئين يهودية هي HIAS وقال:" ليس بوسعي الجلوس ومشاهدة شعبي يذبح، أنا قادم."

"أممي وليس قوميا"

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وكان باورز قد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشاركات سابقة، وانتقد شعاره "اجعلوا أمريكا عظيمة ثانية"، كما انتقد الطائفة اليهودية.

وكتب يقول:" إن ترامب أممي وليس قوميا، وللعلم أنا لم أصوت له ولم أرتد أو حتى ألمس القبعة المكتوب عليها الشعار."

وقالت شبكة "سي إن إن" إن باورز قام ومنذ عام 1992 بشراء ستة أسلحة على الأقل بشكل قانوني.

وقال موقع التواصل الاجتماعي غاب، المماثل لتويتر والذي ينشط فيه القوميون البيض وأعضاء اليمين المتطرف، إنه لا يتسامح إزاء العنف والإرهاب ولذلك أزال حساب باورز.