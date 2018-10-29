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قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا الاثنين إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى جزيرة سومطرة.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة: "تأكدنا أنها تحطمت"، مضيفا أن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وكان على متن الطائرة 178 شخصا، حسب وزراة النقل الإندونيسية.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الإندونيسية في وقت سابق أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعيد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة داخلية.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين جاكرتا وبانغكال بينانغ، المدينة الواقعة شمال العاصمة والتي تستغرق الرحلة إليها في الطائرة أقل من ساعة.