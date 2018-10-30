بالصور: محطات في حياة أنغيلا ميركل السياسية

  • 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

أنغيلا ميركل تعلن اعتزال الحياة السياسية في 2021 بعد رحلة مهنية في عالم السياسة استمرت لحوالي ثلاثين سنة. وفيما يلي توثيق بالصور لمحطات حياة المستشارة الألمانية المهنية يبدأ بزياراتها للصيادين في قرى ألمانيا في إطار حملتها الانتخابية الأولى وحتى إلقائها كلمة في البيت الأبيض أثناء زيارتها للولايات المتحدة.

  • ميركل AFP

    التقطت هذه الصورة لميركل أثناء دراستها للكيمياء في جامعة بولندية عام 1989 بصحبة مالغورزاتا جيزيورسكا و غوشام سايور، الذي تزوجته فيما بعد.

  • ميركل Getty Images

    بعد ذلك بعام واحد، أطلقت أنجيلا ميركل حملتها لخوض الانتخابات الفيدرالية التي أُجريت للمرة الأولى بعد اتحاد الألمانيتين عام 1990. والصورة تظهر زيارة لميركل لمنزل أحد الناخبين.

  • أنغيلا ميركل Getty Images

    وفي عام 1994 تولت ميركل حقيبة البيئة، وتظهر هذه الصورة كيفية إعادة تدوير واستخدام ورق تغليق الهدايا.

  • ميركيل وسيهوفر Getty Images

    صورة لأنجيلا ميركل مع زميلها الوزير هورست سيهوفر وهما يضحكان. التقطت هذه الصورة عام 1995.

  • ميركل عام 2000 Getty Images

    كان عام 2000 محطة هامة في حياة ميركل السياسية، إذ انتخبت رئيسة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

  • المستشارة الألمانية Getty Images

    أما هذه الصورة، فالتقطت أثناء مؤتمر انتخابي عندما خاضت ميركل الانتخابات على منصب المستشارة الألمانية عام 2005، وهي الانتخابات التي صعدت بها لتكون أول مستشارة في تاريخ ألمانيا.

  • ميركل وعدد من زعماء العالم في 2007 AFP

    إنه عام 2007 ولا يزال الرجال يسيطرون على عالم السياسة، والصورة تظهر أنغيلا ميركل مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي، والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. ويبدو من الصورة أنها كانت المرأة الوحيدة بين القادة الرجال.

  • ميركل Reuters

    في 2009، أصبحت المستشارة الألمانية رمزا لإجراءات التقشف عقب الأزمة المالية العالمية التي حلت بالاقتصاد العالمي في أواخر 2008.

  • ميركل وهيلاري كلينتون Getty Images

    أنغيلا ميركل مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في برلين عام 2011.

  • ميركل وأوباما Getty Images

    أنغيلا ميركل مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015 أثناء قمة مجموعة السبع التي انعقدت جنوب ألمانيا في ذلك العام. وقال أوباما لها في هذا اللقاء إنها "أكثر الشركاء جدارة بالثقة طوال فترة رئاستي."

  • لاجئون AFP

    كان قرار ميركل بفتح الحدود الألمانية للاجئين مثارا لانقسام سياسي ساد البلاد. والصورة لعدد من اللاجئين أثناء رحلتهم عبر المجر إلى ألمانيا عام 2015.

  • ميركل وترامب Getty Images

    ووضعها هذا القرار أيضا على حافة صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018.

  • ميركل Reuters

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2018 أخبرت ميركل العالم بأنها لن تترشح لفترات تالية كمستشارة لألمانيا.

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