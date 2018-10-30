بالصور: محطات في حياة أنغيلا ميركل السياسية

إنه عام 2007 ولا يزال الرجال يسيطرون على عالم السياسة، والصورة تظهر أنغيلا ميركل مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي، والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. ويبدو من الصورة أنها كانت المرأة الوحيدة بين القادة الرجال.