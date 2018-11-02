الغموض بعدسة قرائنا
ننشر كل أسبوع أبرز مشاركات القراء بالصور حول موضوع معين. واخترنا لهذا الأسبوع صورا بعنوان "الغموض" أو اللغز.
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IAIN JONES
الأولى مع إيان جونز، ويقول عنها "هذه قطعة صغيرة من لعبة للأطفال عليها ألوان قوس قزح ظلت مهملة على أحد أرصفة لندن. ولا أعرف كيف انتهى بها المطاف في هذا المكان".
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EMMA LOUDEN
إيما لودن: "جزء من فرع شجرة (مونكي بازل) من حديقة رويال بوتانك غاردن في أدنبره باسكتلندا".
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JAMES FOUNTAIN
جيمس فونتين: "هذه الصورة من مرآب سيارات متعدد الطوابق في مدينة ميامي. نظرت إلى كتل الأسمنت وأعجبتني طريقة ترتيب وتصميم السلالم المتداخلة والمتشابكة مع بعضها كأنها إحدى لوحات الرسام الهولندي إيشر".
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PHILIP SINCLAIR
فيليب سنكلير: "صورة للحمام أثناء التقاط الطعام من ميدان الطرف الأغر في لندن. وتظهر حمامة وكأنها لا تفهم ما يجري حولها ولا تعرف ما يفعله أقرانها".
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DOUGLAS ARMOUR
دوغلاس أرمور: "تحطمت هذه كأس الشراب هذه أثناء حفلة شواء بالقرب من بيارتز، جنوبي فرنسا، الصيف الماضي. وتفاجأنا جميعا بالطريقة الغريبة التي تحطمت بها أجزاء الكأس الداخلية، ونتج عنها هذا الشكل لثلاث قطع تشكل معا وردة على جانب الكأس".
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JENNY DOWNING
جيني داوننغ: "تمثال فيرونا الذي يبدو عليه الغموض والحيرة والتفكير العميق في الضيف الموجود فوق رأسه".
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STEPHEN TAYLOR
ستيفن تايلور: "يمكن لانعاكاسات الضوء والظلال أن تشكل معا أشياء غامضة ومحيرة. وهذه الصورة من هامستيد هيث في لندن، لا يمكن بسهولة تمييز ما بها، هل هناك حيوان نائم تحت الشجرة؟ لكن في الواقع هي مجرد بعض جذور الشجرة المنتشرة حولها فوق الأرض".
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MATTHEW HEWISON
ماثيو هوسون: "تنتشر أبراج المياه هذه في كل أنحاء فرنسا، ودائما ما كنت أصاب بالحيرة حول تصميمها وأتساءل عن كيفية تشييدها وبنائها".
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SARAH SCAIFE
سارة سكيف: "بينما أتمشى في كمبريا، شمالي انجلترا، اكتشف كلبي ما اعتقدت أنه كم كبير من كرات التنس في مياه النهر، وكان الأمر محيرا جدا ماذا تفعل هنا. لكنني اكتشفت بعد ذلك أنها ثمرات تفاح سقطت من أشجار بالقرب من النهر."
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PIERRE CLEMENT
وأخيرا صورة بيير كليمنت: "يلف الغموض هذه الأقفال الملونة المعلقة فوق جسر مشاة في أوتاوا بكندا". الموضوع المقبل يتحدث عن "السماء العالية" وننتظر مشاركات الصور حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، على إيميل yourpics@bbc.co.uk.
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