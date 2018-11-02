الغموض بعدسة قرائنا

  • 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

ننشر كل أسبوع أبرز مشاركات القراء بالصور حول موضوع معين. واخترنا لهذا الأسبوع صورا بعنوان "الغموض" أو اللغز.

  • موضوع الغموض IAIN JONES

    الأولى مع إيان جونز، ويقول عنها "هذه قطعة صغيرة من لعبة للأطفال عليها ألوان قوس قزح ظلت مهملة على أحد أرصفة لندن. ولا أعرف كيف انتهى بها المطاف في هذا المكان".

  • موضوع الغموض EMMA LOUDEN

    إيما لودن: "جزء من فرع شجرة (مونكي بازل) من حديقة رويال بوتانك غاردن في أدنبره باسكتلندا".

  • موضوع الغموض JAMES FOUNTAIN

    جيمس فونتين: "هذه الصورة من مرآب سيارات متعدد الطوابق في مدينة ميامي. نظرت إلى كتل الأسمنت وأعجبتني طريقة ترتيب وتصميم السلالم المتداخلة والمتشابكة مع بعضها كأنها إحدى لوحات الرسام الهولندي إيشر".

  • موضوع الغموض PHILIP SINCLAIR

    فيليب سنكلير: "صورة للحمام أثناء التقاط الطعام من ميدان الطرف الأغر في لندن. وتظهر حمامة وكأنها لا تفهم ما يجري حولها ولا تعرف ما يفعله أقرانها".

  • موضوع الغموض DOUGLAS ARMOUR

    دوغلاس أرمور: "تحطمت هذه كأس الشراب هذه أثناء حفلة شواء بالقرب من بيارتز، جنوبي فرنسا، الصيف الماضي. وتفاجأنا جميعا بالطريقة الغريبة التي تحطمت بها أجزاء الكأس الداخلية، ونتج عنها هذا الشكل لثلاث قطع تشكل معا وردة على جانب الكأس".

  • موضوع الغموض JENNY DOWNING

    جيني داوننغ: "تمثال فيرونا الذي يبدو عليه الغموض والحيرة والتفكير العميق في الضيف الموجود فوق رأسه".

  • موضوع الغموض STEPHEN TAYLOR

    ستيفن تايلور: "يمكن لانعاكاسات الضوء والظلال أن تشكل معا أشياء غامضة ومحيرة. وهذه الصورة من هامستيد هيث في لندن، لا يمكن بسهولة تمييز ما بها، هل هناك حيوان نائم تحت الشجرة؟ لكن في الواقع هي مجرد بعض جذور الشجرة المنتشرة حولها فوق الأرض".

  • موضوع الغموض MATTHEW HEWISON

    ماثيو هوسون: "تنتشر أبراج المياه هذه في كل أنحاء فرنسا، ودائما ما كنت أصاب بالحيرة حول تصميمها وأتساءل عن كيفية تشييدها وبنائها".

  • موضوع الغموض SARAH SCAIFE

    سارة سكيف: "بينما أتمشى في كمبريا، شمالي انجلترا، اكتشف كلبي ما اعتقدت أنه كم كبير من كرات التنس في مياه النهر، وكان الأمر محيرا جدا ماذا تفعل هنا. لكنني اكتشفت بعد ذلك أنها ثمرات تفاح سقطت من أشجار بالقرب من النهر."

  • موضوع الغموض PIERRE CLEMENT

    وأخيرا صورة بيير كليمنت: "يلف الغموض هذه الأقفال الملونة المعلقة فوق جسر مشاة في أوتاوا بكندا". الموضوع المقبل يتحدث عن "السماء العالية" وننتظر مشاركات الصور حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، على إيميل yourpics@bbc.co.uk.

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