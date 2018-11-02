الغموض بعدسة قرائنا

سارة سكيف: "بينما أتمشى في كمبريا، شمالي انجلترا، اكتشف كلبي ما اعتقدت أنه كم كبير من كرات التنس في مياه النهر، وكان الأمر محيرا جدا ماذا تفعل هنا. لكنني اكتشفت بعد ذلك أنها ثمرات تفاح سقطت من أشجار بالقرب من النهر."