بالصور: أطول تمثال في العالم، واحتفالات يوم الموتي

  • 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع DANIEL BECERRIL / REUTERS

    يقام احتفال سنوي بمناسبة "يوم الموتى" في مدينة سالتيلو، عاصمة ولاية كواويلا بشمال المكسيك.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع HANNAH MCKAY / REUTERS

    المهاجرتان إيزيس ألكسندرا، ثمانية أعوام، وأماندا غارسيا، ستة أعوام، من هندوراس، في قافلة تضم آلاف الأشخاص من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة. التقطت هذه الصورة أثناء سفرهم في حافلة من مدينة سانتياغو نيلتيبيك إلى مدينة جوتشيتان في المكسيك.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع ERIC CABANIS / AFP

    جرى نقل عنكبوت عملاق من سطح فندق "أوتيل-ديو" في مدينة تولوز بجنوب فرنسا، خلال عرض " لو غاردان دو تيمبل" الذي نظمته شركة "لا ماشين" للأداء المسرحي.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع ANDREA MEROLA / EPA

    ضربت العواصف شمال إيطاليا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وتسبب في إغلاق العديد من المدارس. وكان ميدان سان ماركو بمدينة البندقية واحد من العديد من المواقع السياحية التي تضررت بسبب الفيضانات.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع ANDRES MARTINEZ CASARES / REUTERS

    أحد أتباع عقيدة الفودو يغطي وجهه بمسحوق التلك خلال احتفالات في مقبرة في عاصمة هايتيي، بورت أو برنس.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع HENRY NICHOLLS / REUTERS

    الفنانة أندريا دينز مع دمية طولها 11 متراً لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، قبيل احتفالات "بونفاير" في بلدة إدنبريدج بمقاطعة كينت البريطانية. ومن المعروف أن تجمعات "بونفاير" معروفة بحرق دمى الشخصيات البارزة خلال احتفالاتها التي تقام في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع REUTERS / AMIT DAVE

    كشفت الهند النقاب عن أطول تمثال في العالم، بتكلفة بلغت 29.9 مليار روبية (330 مليون جنيه استرليني). ويقع التمثال، البالغ ارتفاعه 182 مترا، في ولاية غوجارات الغربية، ويطلق عليه اسم "تمثال الوحدة". ويجسد التمثال، المغطى بالبرونز، زعيم الاستقلال سردار فالاباى باتل.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع NIGEL FRENCH / PA

    لاعبو ليستر سيتي بقيادة حارس المرمى كاسبر شمايكل (يمينا) يحضرون أكاليل الزهور إلى ملعب "كينغ باور"، لنعي مالك النادي فتيشاي سريفادانابرابا، الذي كان واحدا من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحيتهم بالقرب من الملعب بعد مباراة ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد.

  • بالصور: حول العالم في أسبوع JANE BARLOW / PA

    المتقاعدان بالمستشفى الملكي في تشيلسي، جون هيليويل (يسارا) وباري ديفي يزوران مصنع "ليدي هيغ بوبي" في أدنبره، خلال الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية لقتلى اسكتلندا في الحرب العالمية الأولى، في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

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