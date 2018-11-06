بالصور: أطول تمثال في العالم، واحتفالات يوم الموتي

المهاجرتان إيزيس ألكسندرا، ثمانية أعوام، وأماندا غارسيا، ستة أعوام، من هندوراس، في قافلة تضم آلاف الأشخاص من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة. التقطت هذه الصورة أثناء سفرهم في حافلة من مدينة سانتياغو نيلتيبيك إلى مدينة جوتشيتان في المكسيك.