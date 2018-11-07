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انتزع الديمقراطيون مجلس النواب الأمريكي من سيطرة الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ.

وتعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام، بمثابة صفعة للرئيس دونالد ترامب.

وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها "استفتاء" على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

وجاءت الانتخابات في منتصف فترة حكم ترامب، التي تستغرق أربع سنوات، وبعد حملات دعائية أثارت حالة من الاستقطاب في البلاد.

وصوت الأمريكيون لانتخاب 435 عضوا في مجلس النواب و35 عضوا من أصل مئة في مجلس الشيوخ.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجمهوريون يحافظون على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ

كما أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب 36 من حكام الولايات من أصل 50.

وعلى ضوء تقدم الديمقراطيين في مجلس النواب، فإنه من المتوقع أن يشرعوا في فتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية.

وردا على سؤال إن كان سيقبل بالتعامل مع مجلس نواب يسيطر عليه معارضوه السياسيون، قال ترامب إنه "سيكون علينا العمل بطريقة مختلفة".