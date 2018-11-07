مصدر الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption إذا أخفقت في تحقيق أرقام المبيعات المستهدفة، فبالهناء والشفاء

قضت محكمة صينية بسجن مسؤولين بشركة أجبروا موظفين، أخفقوا في تحقيق المبيعات المستهدفة، على شرب البول وأكل الصراصير، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تداول مقاطع فيديو تظهر موظفين يُجْلدون بحزام ويشربون سائلا أصفر اللون.

كما زعمت منشورات بمواقع للتواصل الاجتماعي أن الموظفين أُمروا بأكل صراصير إذا لم يحققوا المبيعات المستهدفة.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن ثلاثة مدراء بالشركة حكم عليهم بالسجن من خمسة إلى 10 أيام.

ويظهر مقطع فيديو تداوله عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" موظفا يقف وسط دائرة من الأشخاص وهو ويُجْلد بحزام.

مصدر الصورة PEARVIDEO.COM Image caption مقطع الفيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ويمكن رؤية موظفين آخرين، قيل إنهم يعملون في الشركة المتخصصة في ترميم المنازل بمدينة قويتشو بشرق الـصين، وهم يشربون سائلا أصفر اللون من أكواب بلاستيكية فيما يسدون أنوفهم.

كما تظهر لقطات لشاشات ما قيل إنه رسائل من مدراء بالشركة تحمل تهديدات للموظفين بأن ضعف الأداء سيواجه بأكل الصراصير.

ووفقا لتقارير إعلامية، شملت أشكال الإهانة والعقاب الأخرى في الشركة شرب ماء المرحاض والخل وحلق رأس الشعر.

مصدر الصورة PEARVIDEO.COM Image caption ذكر منشور بمواقع التواصل الاجتماعي أن السائل الأصفر بول

وذكرت تقارير أن الشركة عجزت عن دفع رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين، وأن الموظفين كانوا خائفين من التحدث خوفا من إمكانية خسارة رواتبهم إذا استقالوا.

وألقت الشرطة في مدينة تسونيي التابعة لمقاطعة قويتشو القبض على ثلاثة مدراء. وقضت المحكمة لاحقا بسجنهم.

وهذه أحدث حلقة في سلسلة حوادث استخدمت فيها شركات صينية طرقا غير مألوفة لمعاقبة موظفيها وإهانتهم، وكذلك تشجيعهم.

وذكرت تقارير سابقة أن ثمة حالات لموظفين يصفعون بعضهم بعضا في حفل للشركة لتحفيزهم، وآخرين أجبروا على الزحف في طريق عام أو تقبيل صناديق القمامة كعقاب أو لتعزيز روح الفريق.