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فاز مالك بيوت دعارة وأحد نجوم تلفزيون الواقع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عن ولاية نيفادا بعد شهر من وفاته.

وحصل دينيس هوف على 69.02 في المئة من الأصوات متفوقا على منافسته الديمقراطية ليشيا رومانوف التي حصلت على 30.98 في المئة من الأصوات، حسب ما تبين من السجلات الرسمية للانتخابات.

وسيحصل على مقعده سياسي جمهوري آخر.

وكان هوف الذي يبلغ الثانية والسبعين قد وجد ميتا في 16 أكتوبر/تشرين أول، بعد الاحتفال بعيد ميلاده برفقة ممثل أفلام أباحية وأصدقاء آخرين.

ويعتقد أنه فارق الحياة أثناء النوم.

وكان هوف قد شارك في أحد برامج محطة "إتش بي أو" الذي صور عمل بائعات الهوي اللاتي يعملن في أحد البيوت التي يملكها.

وقد ألف هوف كتابا بعنوان "فن الدعارة" مبنيا على حياته الشخصية ونشاطه كـ"قواد" يملك عددا من بيوت الدعارة.

يذكر أن بيوت الدعارة تعمل بشكل قانوني في سبع مقاطعات في ولاية نيفادا.