ترامب: نتائج التجديد النصفي "تحدت التاريخ"

مصدر الصورة EPA Image caption ترامب متحدثا في المؤتمر الصحفي بعد إعلان نتائج التجديد النصفي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التجديد النصفي للكونغرس بأنها "نجاح باهر" بعد ليلة حملت مكاسب وخسائر للحزب الجمهوري.

وحافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، وانتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، مما سيمكنهم من تقويض بعض سياسات الرئيس ومخططاته.

وقال ترامب إن النتائج "تحدت التاريخ"، لأن الحزب الحاكم لا يتمكن عادة في الحصول على مقاعد جديدة في انتخابات التجديد النصفي.

وفي مؤتمر صحفي حماسي الأربعاء، قدم ترامب غصن الزيتون للحزب الديمقراطي، وعرض أن يعمل الحزبين معا على أولويات تشريعية مشتركة.

ولكنه حذر من إنه إذا بدأت لجان الكونغرس في اتخاذ قرارات ضد إدارته، فإن الجمهوريين سيردون بإجراءات معارضة، مما سيصيب البلاد بالشلل.

وفي نقاش محتد، وصف ترامب مراسل شبكة سي إن إن بأنه "شخص وقح وبغيض" وقال ل مراسل إن بي سي إنه "ليس من محبيه أيضا".

وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو المنصب الذي تولته سابقا منذ 2007 إلى 2011، "اليوم يعني أكثر من الجمهوريين والديمقراطيين. إنه يوم استعادة اجراءات محاسبة إدارة ترامب".

وتشير النتائج في سباق مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا إلى إحتمال إعادة فرز الأصوات، وذلك بعد حصول الجمهوري ريك سكوت على 50.21 في المئة من الأصوات، بينها حصل العضو الحالي بيل نيلسون على 49.79 في المئة من الأصوات. ووفقا للقوانين الانتخابية، إذا قل الفارق في النتائج عن نصف في المئة، يعاد فرز الأصوات.

Image caption أحدث نتائج التصويت

ما هو الفرق الذي سيحدثه الكونغرس الجديد؟

وحصل الديمقراطيون على أكثر من 23 مقعدا يحتاجونها للحصول على الأغلبية في مجلس النواب المكون من 435 مقعدا.

ويمكنهم الآن بدء تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله، بما في ذلك سداده للضرائب وأي تضارب محتمل بين أعماله ومنصبه الرئاسي.

كما يمكن للديمقراطيين أيضا وقف الخطط التشريعية بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، خاصة تعهد ترامب الانتخابي بإقامة جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مجلس الشيوخ كان الديمقراطيون يواجهون معركة حامية لأنهم كانو يدافعون عن 26 مقعدا، بينما لم تكن سوى تسعة مقاعد جمهورية في المنافسة.

ويعتقد أن الجمهوريين في طريقهم لزيادة تمثيلهم في مجلس الشيوخ، الذي يتكون من مئة مقعد، إلى 54 مقعدا بعد أن كان 51 مقعدا.

وهدد ترامب بالرد على أي تحقيق ديمقراطي ببدء تحقيقاته في مجلس الشيوخ في مزاعم "تسريب معلومات سرية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجمهوريون يحافظون على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ

من هي الوجوه الجديدة في الكونغرس؟

سجلت المرأة رقما قياسيا في الترشح خلال انتخابات التجديد النصفي.

وفازت الديمقراطيتان المسلمتان رشيدة طليب وإلهان عمر بمقعدين في الكونغرس عن ولايتي ميتشغان ومينيسوتا.

وينتظر أن تصبح الديمقراطيتان شاريس ديفديس في كنساس وديبرا هالاند من نيومكسيكو أول أمريكيتين من السكان الأصليين تدخلان الكونغرس.

كما أن الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو - كورتيز (29 عاما) تعد أصغر أمريكية تفوز بعضوية الكونغرس.

وانتخبت أيانا برسلي لتصبح أول عضوة سوداء في الكونغرس عن ولاية ماساتشوستس.

ما الذي يحدث في انتخابات حكام الولايات؟

جرى انتخاب حكام في 36 ولاية من بين 50 ولاية.

وفي ولاية فلوريدا اعلن ديمقراطي تقدمي خسارته بعد معركة حامية الوطيس مع رون دي سانتيس، الجمهوري المؤيد لترامب.

وفي جورجيا، رفضت الجمهورية ستاسي أبرامز، التي كانت تأمل في أن تكون أول حاكم ولاية أسود في الولايات المتحدة، أن تقر بهزيمتها بعد أن أظهرت النتائج تفوقا كبيرا لصالح منافسها الجمهوري براين كيمب بعد انتخابات محتدمة.

وحصل الديمقراطيون على منصب الحاكم في ولايات متشيغان وإلينوي وكانساس وويسكونسون، حيث هزم المنافس السابق في انتخابات الرئاسة سكوت ووكر.

وفاز حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بفترة ثالثة في منصبه.