أبرز حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال ربع قرن

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1991: مقتل 23 شخصا حينما اقتحم شخص يُدعى جورج هينارد بسيارته السياج الخارجي لمقهى في مدينة كيلين بولاية تكساس، وأخذ يطلق النار قبل أن ينتحر.

1999: لقي 13 شخصا حتفهم حينما أطلق ايريك هاريس ودايلان كليبولد النار على زملائهما وأحد المعلمين في مدرسة "كولومباين" الثانوية في ليتلتون بولاية كولورادو.

2007: مقتل 32 شخصا حينما أطلق طالب يدعى سيونغ-هوي تشو النار على الطلاب في جامعة فرجينيا للتقنية قبل أن ينتحر.

2009: لقي 13 شخصا حتفهم في حادث إطلاق نار نفذه الميجور في الجيش الأمريكي نضال مالك حسن داخل قاعدة عسكرية في فورت هود بولاية تكساس.

2009: قتل 13 شخصا حتفهم حينما أطلق شخص يُدعى جيفرلي وونغ النار على مجموعة من الأشخاص في مركز للمهاجرين في نيويورك قبل أن ينتحر.

2012: قُتل 27 شخصا حينما أطلق آدم لانزا النار على 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات، وستة أشخاص بالغين قبل أن ينتحر في ساندي هوك بولاية كونيتيكت.

2013: قام جندي احتياط في البحرية الأمريكية بإطلاق النار في حوض للبحرية في العاصمة واشنطن فقتل 12 شخصا من العسكريين والمدنيين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

2014: مسلح يطلق النار على نزلاء مركز للرعاية الاجتماعية في ولاية كاليفورنيا ويقتل ستة أشخاص ويصيب سبعة قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

2015: مقتل 14 شخصاً حينما فتح سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك النار على مجموعة من الموظفين في سان برناردينو.

2016: قتل عمر متين الأفغاني الأصل 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو وتبين لاحقا أنه كان قد بايع تنظيم "الدولة الاسلامية".

2017: قام ستيفن بادوك، 64 سنة، بإطلاق وابل من الرصاص من نافذة غرفته في الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كبير من الناس أثناء حضورهم مهرجانا موسيقيا فقتل 58 شخصا وأصاب 500. وفي العام نفسه، أطلق مسلح النار على مصلين داخل كنيسة في ولاية تكساس فقتل 25 شخصا.