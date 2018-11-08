مسلح يقتل 12 شخصا في حانة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

مصدر الصورة EPA Image caption لا تزال قوات الشرطة حاضرة بقوة في مكان الحادث

أطلق مسلح النار داخل حانة في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم ضابط شرطة.

وبدأ الحادث في الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي الأربعاء، في حانة ومطعم "بوردرلاين بار آند جريل"، بضاحية "ساوزند أوكس"، على بعد 65 كيلومترا شمال غرب مدينة لوس أنجليس.

وأصيب في الهجوم 10 أشخاص آخرين على الأقل.

وقال مسؤولون إن المشتبه في ارتكابه الهجوم عثر عليه مقتولا داخل الحانة، لكن لم يتم تحديد هويته بعد، كما لم يتم معرفة دوافع الهجوم.

وأفادت تقارير بأن نحو 200 شخص كانوا موجودين داخل الحانة وقت الهجوم لحضور حفل موسيقي لطلاب بالجامعة.

وقال إيريك بوشو، المتحدث باسم حاكم مقاطعة فينتورا، في وقت سابق "حينما وصل المفوضون سمعوا أصوات إطلاق نار. لقد كانت حالة إطلاق نار مستمرة".

مصدر الصورة EPA Image caption كان عدد كبير من بين الحضور من طلاب الجامعة في المنطقة

وأطلق المهاجم عشرات الرصاصات، حسب تقارير. وتعتقد الشرطة أنه ربما يكون قد انتحر.

واضطر الناس في الحانة إلى كسر زجاج النوافذ للهروب، بينما لجأ آخرون إلى المراحيض للاختباء.

وأفادت تقارير بأن المهاجم ربما يكون قد استخدم قنابل دخانية خلال الهجوم، وسلاحا ناريا واحدا على الأقل، وصفه شهود بأنه مسدس نصف آلي.

وقال أحد المصابين، لقناة تلفزيونية محلية، إن أصوات الطلقات كانت "تشبه أصوات الألعاب النارية".

ووصفت شاهدة أخرى من داخل الحانة، وتدعى تيلور ويتلر، الفزع الذي أصاب المكان.

وقالت "كان ذعرا هائلا. لقد نهض الجميع، ودُهست وظللت على الأرض إلى أن جاء شاب من خلفي وأمسك بي وشدني إلى الخارج".