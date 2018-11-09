هجوم ملبورن: الشرطة تعتقل رجلا بعد حادث حريق وطعن
اعتقلت الشرطة رجلا في أعقاب حادث إشعال نار في سيارة وطعن ثلاثة أشخاص، توفي واحد منهم، وسط مدينة ملبورن الأسترالية.
وقد أطلقت الشرطة النار على المهاجم إثر مواجهة مع عناصرها في أحد شوارع المدينة المزدحمة، بحسب السلطات الأسترالية.
وقد نُقل المهاجم إلى المستشفى تحت الحجز وهو في حالة حرجة.
ونُقل الجريحان الآخران إلى المستشفى ويشتبه في أن حالة أحدهما حرجة.
وقالت الشرطة "إنها لا تبحث عن أي شخص آخر في هذه المرحلة المبكرة" من التحقيق في الحادث.
وأضافت أنه من المبكر جدا تحديد هل أن للحادث صلة بالإرهاب.
وكانت الشرطة اُستدعيت بعد تقارير عن حريق في سيارة قرب شارع بورك المزدحم حوالي الساعة 16:20 (05:20 بتوقيت غرينيتش).
وقال مفتش الشرطة، ديفيد كلايتون، في مؤتمر صحفي "حالما ترجلوا (عناصر الشرطة) من السيارة واجههم رجل يُشهر سكينا ويهددهم بها".
وأضاف "في الوقت نفسه، صاح بعض المارة أن عددا من الجمهور قد طُعن".
وقالت الشرطة إنها طوقت موقع الحادث، وأمنته لاحقا بعد تفتيشه والتأكد من خلوه من أي متفجرات.
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وانتشرت مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تبدو فيها سيارة قد اصطدمت بواجهة محل والنيران تشتعل فيها.
وطلب رئيس شرطة الولاية، دانيال أندرو، من الناس تجنب المرور في المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يُحاكم رجل على هجوم شنه في الشارع نفسه وقتل فيه ستة أشخاص.
واُتهم جيمس غراغاسولاس بتعمد دهس المارة في شارع بورك وصدم 33 شخصا.
وقال محامي الدفاع عنه إنه كان في تحت تأثير المخدرات وقت الحادث.