هجوم ملبورن: الشرطة تعتقل رجلا بعد حادث حريق وطعن

مصدر الصورة Reuters Image caption طوقت الشرطة موقع الحادث وسط ملبورن

اعتقلت الشرطة رجلا في أعقاب حادث إشعال نار في سيارة وطعن ثلاثة أشخاص، توفي واحد منهم، وسط مدينة ملبورن الأسترالية.

وقد أطلقت الشرطة النار على المهاجم إثر مواجهة مع عناصرها في أحد شوارع المدينة المزدحمة، بحسب السلطات الأسترالية.

وقد نُقل المهاجم إلى المستشفى تحت الحجز وهو في حالة حرجة.

ونُقل الجريحان الآخران إلى المستشفى ويشتبه في أن حالة أحدهما حرجة.

وقالت الشرطة "إنها لا تبحث عن أي شخص آخر في هذه المرحلة المبكرة" من التحقيق في الحادث.

وأضافت أنه من المبكر جدا تحديد هل أن للحادث صلة بالإرهاب.

مصدر الصورة EPA Image caption لقطة من فيديو انتشر يظهر اشتباك الشرطة مع المهاجم

وكانت الشرطة اُستدعيت بعد تقارير عن حريق في سيارة قرب شارع بورك المزدحم حوالي الساعة 16:20 (05:20 بتوقيت غرينيتش).

وقال مفتش الشرطة، ديفيد كلايتون، في مؤتمر صحفي "حالما ترجلوا (عناصر الشرطة) من السيارة واجههم رجل يُشهر سكينا ويهددهم بها".

وأضاف "في الوقت نفسه، صاح بعض المارة أن عددا من الجمهور قد طُعن".

وقالت الشرطة إنها طوقت موقع الحادث، وأمنته لاحقا بعد تفتيشه والتأكد من خلوه من أي متفجرات.

وانتشرت مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تبدو فيها سيارة قد اصطدمت بواجهة محل والنيران تشتعل فيها.

وطلب رئيس شرطة الولاية، دانيال أندرو، من الناس تجنب المرور في المنطقة.

مصدر الصورة Twitter/ChrisMacheras Image caption انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تبدو فيه سيارة قد اصطدمت بواجهة محل والنيران تشتعل فيها

وتأتي هذه الحادثة في وقت يُحاكم رجل على هجوم شنه في الشارع نفسه وقتل فيه ستة أشخاص.

واُتهم جيمس غراغاسولاس بتعمد دهس المارة في شارع بورك وصدم 33 شخصا.

وقال محامي الدفاع عنه إنه كان في تحت تأثير المخدرات وقت الحادث.