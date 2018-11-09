مواجهة دونالد ترامب وصحفي سي إن إن: الفيديو "جرى التلاعب به"

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اتهمت محطة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، بالكذب لمنع أحد مراسلي القناة من الدخول إلى البيت الأبيض. كما اتهمها بعض متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتلاعب في فيديو المراسل.

وكان البيت الأبيض قد سحب تصريح دخول مراسل سي إن إن، جيم أكوستا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالوقح في مشادة بينهما خلال المؤتمر الصحفي لترامب الذي أعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وكانت ساره ساندرز قالت إن سبب سحب الترخيص هو دفع أكوستا لامرأة خلال تأدية عملها في البيت الأبيض، لكن أكوستا نفى ذلك.

وأظهر تسجيل للمؤتمر المتدربة في البيت الأبيض وهي تحاول انتزاع الميكروفون من يد أكوستا خلال الجدال الذي احتدم بينه وبين ترامب.

ما الذي حدث في المؤتمر الصحفي؟

رد الرئيس ترامب بغلظة على أكوستا بعدما حاججه بشأن قافلة مهاجرين تتجه نحو الولايات المتحدة قادمة من أمريكا الوسطى.

البيت الأبيض يعلق تصريح مراسل "سي أن أن" عقب سجال حاد مع ترامب

وتدخلت موظفة وحاولت نزع الميكروفون من يد أكوستا، وهو يحاول طرح سؤاله الثاني على ترامب، لكن أكوستا قاوم تسليم الميكروفون، وقال لها "عذرا سيدتي".

وقال ترامب للصحفي "يكفي، يكفي"، وأمره بالجلوس ووضع الميكروفون.

وأضاف الرئيس: "عار على سي إن إن أن تعمل أنت فيها"، "الطريقة التي تعامل بها سارة هاكابي (ساندرز) فظيعة".

ما الذي قاله البيت الأبيض؟

ونشرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فيديو في حسابها على تويتر تتهم فيه أكوستا بإساءة معاملة موظفة البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ذلك سبب سحب تصريحه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PressSec We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وكتبت ساندرز على تويتر "إن البيت الأبيض لن يتسامح مع صحفي يدفع امرأة وهي تحاول تأدية عملها".

وقالت إن "افتخار سي إن إن بتصرف مراسلها أمر مقرف ومثال على عدم احترام القناة لأي أحد"، مضيفة أنه "بسبب ما وقع اليوم، فإن البيت الأبيض يعلق اعتماد الصحفي المعني إلى أجل غير مسمى".

أما سي إن إن فأصدرت بيانا، نشرته على تويتر، يقول إن منع أكوستا كان "عقابا له على أسئلته المحرجة"، وإن "تبرير المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، كاذبة إذ وزعت تهما باطلة وذكرت حادثة وهمية".

وقال أبا شابيرو وهو خبير فيديو مستقل قام بفحص الفيديو المعني بناء على طلب وكالة أسوشيتدبرس إنه تم التلاعب به، مشيرا إلى خلوه من الصوت.

وقال ألي كولون أستاذ أخلاقيات الصحافة بجامعة واشنطن ولي:"المثير للسخرية في الفيديو الصادر عن البيت الأبيض أن التلاعب به يظهر أن البيت الأبيض يفعل ما يتهم وسائل الإعلام بالقيام به في ما يتعلق بنشر أخبار كاذبة.

كما وجه بعض متابعي ساندرز على تويتر الاتهام لها بالتلاعب في الفيديو الذي نشرته.