حرائق كاليفورنيا تجبر السلطات على إجلاء 150 ألف شخص عن منازلهم

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قتل تسعة أشخاص على الأقل بسبب الحرائق التي تشهدها مناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 150 ألف شخص عن منازلهم.

وعثرت السلطات على خمسة من القتلى في سياراتهم في منطقة شمال الولاية.

وتخطت الحرائق في غرب مدينة لوس انجيلوس الطريق السريع وامتدت إلى المناطق السكنية قرب الساحل بما فيها منطقة ماليبو الشهيرة والتي التهمت النيران بعض المنازل فيها.

وتحذر السلطات في الولاية أن النيران المشتعلة في الشمال والغرب تتقدم بشكل سريع بسبب الرياح حيث تشير التقديرات إلى أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تبلغ نحو 5600 هكتار.

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وقال مسؤولون من إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن حريق الغابات المعروف بكامب فاير تحرك بحلول صباح الجمعة سريعا باتجاه ضواحي مدينة تشيكو على بعد 90 ميلا إلى الشمال من ساكرامنتو وأجبر الآلاف على الفرار من المدينة بعدما أتى على بلدة بارادايس القريبة.

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وزاد حجم الحريق الذي اندلع الخميس في لوس أنجيليس لثلاثة أمثال، ولم تتمكن فرق مكافحة الحرائق من احتوائه إلا بنسبة خمسة بالمئة فقط.

واضطر كثير من السكان لترك سياراتهم على الطريق الوحيد الذي يمر عبر بلدة بارادايس الجبلية للنجاة بأرواحهم، وقال مسؤولون إن نحو ألفي منشأة دمرت في المنطقة.

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وفي جنوب ولاية كاليفورنيا أجبر حريق السلطات صباح الجمعة على توسيع نطاق أوامر الإخلاء الإجبارية لتشمل مدينة ماليبو بأكملها التي يقطن فيها الكثير من المشاهير وشملت أوامر الإخلاء 75 ألف منزل في مقاطعتي لوس انجيليس وفينتورا.