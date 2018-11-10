بالصور: حرائق غير مسبوقة تلتهم مناطق واسعة في كاليفورنيا

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نشبت حرائق مدمرة في غابات في شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أسفرت عن تدمير العديد من المباني، وأجبرت أكثر من 250 ألفا من السكان على الفرار.

وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء السكان من العديد من البلدات والمدن، خاصة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة .

وأسفرت الحرائق، حتى الآن، عن مقتل 11 شخصا، بالإضافة إلى 35 آخرين في عداد المفقودين.

وفي جنوب الولاية فقد امتدت الحرائق إلى مناطق في غرب لوس أنجليس مثل منتجع ماليبو الراقي حيث يقطن الكثير من نجوم هوليوود.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أخليت عشرات الآلاف من المناطق التي طالتها الحرائق

مصدر الصورة Getty Images Image caption رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحرائق

واحتشد الآلاف من السكان على طريق المحيط الهادئ السريع، متجهين جنوبا أو لجأوا إلى الشواطئ، بصحبة خيولهم وحيواناتهم الأليفة الأخرى.

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مصدر الصورة Reuters Image caption دُمرت منازل ومباني ومستشفيات عن بكرة أبيها في بلدة غولدن ستيت

وقال مسؤولون في الولاية إن "النيران باتت خارج نطاق السيطرة وتتجه إلى مناطق مأهولة في ماليبو، لذلك يجب على جميع السكان إخلاء منازلهم".

وقالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أخلت المنطقة مع عائلتها في وقت سابق، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن النيران طالت المنزل الذي اشترته مع زوجها كاني ويست في كالاباساس.

مصدر الصورة Reuters Image caption عمال الإطفال في كاليفورنيا ضاعفوا من جهودهم من أجل التعامل مع الحرائق

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters Image caption سحب من الدخان في كالاباساس، حيث يوجد منزل كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست

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