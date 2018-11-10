بالصور: حرائق غير مسبوقة تلتهم مناطق واسعة في كاليفورنيا
نشبت حرائق مدمرة في غابات في شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أسفرت عن تدمير العديد من المباني، وأجبرت أكثر من 250 ألفا من السكان على الفرار.
وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء السكان من العديد من البلدات والمدن، خاصة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة .
وأسفرت الحرائق، حتى الآن، عن مقتل 11 شخصا، بالإضافة إلى 35 آخرين في عداد المفقودين.
وفي جنوب الولاية فقد امتدت الحرائق إلى مناطق في غرب لوس أنجليس مثل منتجع ماليبو الراقي حيث يقطن الكثير من نجوم هوليوود.
واحتشد الآلاف من السكان على طريق المحيط الهادئ السريع، متجهين جنوبا أو لجأوا إلى الشواطئ، بصحبة خيولهم وحيواناتهم الأليفة الأخرى.
وقال مسؤولون في الولاية إن "النيران باتت خارج نطاق السيطرة وتتجه إلى مناطق مأهولة في ماليبو، لذلك يجب على جميع السكان إخلاء منازلهم".
وقالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أخلت المنطقة مع عائلتها في وقت سابق، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن النيران طالت المنزل الذي اشترته مع زوجها كاني ويست في كالاباساس.
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