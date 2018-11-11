مصدر الصورة EPA Image caption دفع مايكل روجرز عربة التسوق باتجاه المهاجم

جمعت حملة تبرعات نحو 100 ألف دولار لمساعدة مشرد تمكن من اعتراض مسلح بسكين شن هجوما في مدينة ملبورن الجمعة الماضية، بصدمه بعربة تسوق.

وظهر مايكل روجرز، 46 عاما، الذي اشتهر باسم "رجل عربة التسوق"، في مقطع فيديو محاولا منع حسن خليف شير علي من طعن اثنين من عناصر الشرطة.

وكان المشتبه به تمكن قبلها من قتل صاحب مقهى وجرح شخصين آخرين.

وقال روجرز للصحفيين لاحقا "لقد رميت عربة التسوق مباشرة عليه، وأصبته، على الرغم من أنني لم أتمكن من طرحه أرضا".

وقد كان حينها على بعد أمتار من سيارة تشتعل بالنيران وهي محملة باسطوانات غاز، قام المشتبه به بإشعال النار فيها في شارع بورك المزدحم في مركز المدينة.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يصور موقف روجرز على الإنترنت بشكل واسع، وحيّاه الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه بطلا.

وأنشأت دونا ستولزنبرغ، صاحبة جمعية خيرية تهتم بالمشردين في ملبورن، صفحة لجمع التبرعات تحت عنوان "غو فند مي" لمساعدة روجرز على الوقوف على قدمية في حياته القادمة.

وقالت في حديث لوكالة رويترز للأنباء إنه "شخص يستحقها تماما".

وحتى كتابة هذه السطور، تبرع 3388 شخصا بمبالغ نقدية، وأعيدت مشاركة الصفحة 11 ألف مرة على فيسبوك.

مصدر الصورة WILLIAM WEST Image caption كان المهاجم قد أشعل النار في سيارة وقتل رجلا قبل أن يحاول روجرز اعتراضه

وحملت الصفحة رسالة من مُنشئها تقول "تحديث: لقد وجدناه. أي إنسان رائع بشكل لا يصدق. تحدثنا طويلا معه على الهاتف اليوم ونحن فخورون به أكثر. بطلنا شخص متواضع كما ينبغي أن يكون وليست لديه أي فكرة بشأن حملة التبرعات. سنتواصل معه غدا لتسليمه التبرعات المقدمة إليه. إنه رائع".

وتساعد الجمعية الخيرية التي تديرها ستولزبرغ روجرز في العثور على منزل، فضلا عن تقديم دعم سايكولوجي له في تجاوز آثار ما مر به.

وقال مدير شرطة ولاية فكتوريا الأسترالية، غراهام أشتون، إن الشرطة تعاملت مع هجوم الجمعة بوصفه حادثا إرهابيا.

--------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.