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تم القبض على سيدة في ولاية كوينزلاند في استراليا بسبب ما يسمى بـ"هلع الفراولة" حيث وُجدت إبر خياطة داخل حبات الفراولة التي تُباع في الأسواق.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على المتهمة البالغة من العمر 50 عاماً بعد تحقيق "طويل ومعقّد"، ويتوقع أن توجه لها مساء اليوم اتهامات لم يتم تحديدها بعد.

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وكان قد دار تحقيق على مستوى البلاد بعد أن اشتكى المتسوقون الذين صدموا بما تحتويه الفاكهة في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد وصلت أكثر من 100 شكوى حول وجود إبر داخل حبات الفراولة، رغم أن بعض هذه الشكاوى مشكوك بأنها فقط للتقليد، أو خدع استُخدمت بهدف الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اضطر المزارعون إلى رمي أطنان من الفراولة وسحب العديد من الدكاكين بضاعتها من تلك الفاكهة.

وكانت قد ظهرت أولى الحالات في كوينزلاند، حين نُقل رجل إلى المستشفى بسبب آلام في المعدة بعد تناوله الفراولة.

وكردة فعل على تكرار هذه الحوادث، رفعت الحكومة الاسترالية الحد الأعلى لعقوبة السجن بهذه التهمة إلى 10 - 15 عاماً.

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وتعهد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بمحاسبة المسؤولين عن هذا قائلاً: "الموضوع ليس مزحة، أنتم تعرضون مصدر رزق الاستراليين الكادحين للضياع، وترعبون الأطفال. هذا جُبن وتلاعب".

وقد دعمت البلدية في كوينزلاند، التي تقدر قيمة قطاع إنتاج الفراولة فيها بـ 160 مليون دولار استرالي، المزارعَ المتضررة بمبلغ مليون دولار استرالي، كما وعدت بمكافأت بقيمة 100 ألف دولار استرالي لمن يوصل معلومات للقبض على الجُناة.

ومن المقرر أن تمثُل المتهمة، التي لم يُذكر اسمها، أمام محكمة بريسبين في عاصمة كوينزلاند يوم الاثنين.