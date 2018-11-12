Image caption كان من المقرر أن يقود الكابتن آرفيند كاثباليا رحلة الخطوط الجوية الهندية من دلهي إلى لندن يوم الأحد.

قررت سلطات الطيران الهندية تجميد أحد كبار طياري شركة الخطوط الجوية الهندية عن العمل 3 سنوات بعد أن فشل في اختبار تناول الكحول.

وكان من المفروض أن يقود الطيار المذكور، وهو الكابتن آرفيند كاثباليا الذي يتولى أيضا منصب رئيس عمليات شركة الخطوط الجوية الهندية المملوكة للدولة، رحلة الشركة المنطلقة من العاصمة دلهي إلى لندن يوم الأحد.

وأضطرت الشركة إلى الاستعانة بطيار بديل بعد فشل كاثباليا في اختبار الكحول. وينفي كاثباليا كل التهم الموجهة اليه.

وتقول سلطات الطيران المدني الهندية إن الطيار كاثباليا سبق له أن جمد عن العمل لثلاثة شهور لمخالفة مماثلة في العام الماضي.

وجاء في تصريح أصدرته الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن، "علقت مميزات اجازته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الحادي عشر من تشرين الثاني / نوفمبر كما تنص على ذلك بنود التعليمات ذات العلاقة."

وأكدت شركة الخطوط الجوية الهندية أن الطيار قد منع من الطيران لهذه الفترة.

وقال الكابتن كاثباليا يوم الأحد إنه راح ضحية صراع داخلي في شركة الخطوط الجوية الهندية، وإنه ينوي الطعن في نتيجة فحص الكحول الذي خضع له.

يذكر أن اللوائح التي تتحكم بالطيران المدني تحرم على الطيارين تناول المشروبات الكحولية 12 ساعة قبل مواعيد رحلاتهم، وتنص على اجراء فحوص اجبارية من أجل التأكد من صلاحيتهم لقيادة الطائرات.

وفي كانون الثاني / يناير الماضي، منعت ادارة الطيران المدني طيارين - رجل وامرأة - من الطيران لمدة خمس سنوات بعد أن تبين أنهما تشاجرا بالأيدي داخل قمرة القيادة أثناء الطيران.

وفصلتهما الشركة التي كانا يعملان بها، وهي شركة جيت ايرويز، بعد الواقعة التي حدثت في رحلة من لندن إلى مدينة مومباي الهندية.

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