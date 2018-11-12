معاناة الحيوانات في قلب حرائق كاليفورنيا

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

لم تسفر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن خسائر بشرية فحسب، بل طالت أضرارها الحياة البرية والحيوانات الأليفة.

  • تعرضت الخيول والحيوانات الأخرى لمخاطر جسيمة وسط حرائق الغابات في كاليفورنيا Getty Images

    أوصت الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق أصحاب الحيوانات في المناطق المعرضة للخطر بوضع خطط لإجلائها. لكن كثير من المواطنين عجزوا عن العودة إلى حيواناتهم الأليفة.

  • كلب ينظر إلى ألسنة النيران من سيارة. Getty Images

    استعان السكان بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور حيواناتهم المفقودة، كما خصص متطوعون على الإنترنت حسابات ومجموعات تواصل وهاشتاغات تهدف إلى مساعدة أصحاب الحيوانات في الوصول إلى حيواناتهم المفقودة.

  • كلب في مقاطعة بوت يخضع للعلاج على يد فريق الاستجابة الطارئة للحيوانات الأليفة بعد تعرض قدمه لحرق. EPA

    كلب في مقاطعة بوت يخضع للعلاج على يد فريق الاستجابة الطارئة للحيوانات الأليفة بعد تعرض قدمه لحرق.

  • بومة ترقد على رمال الشاطيء. Getty Images

    استطاع مصور لدى صحيفة "لوس انجيليس تايمز" يدعى والي سكالجي التقاط عدد من الصور المدهشة على الشاطيء، من بينها صورة بومة راقدة على الرمال وتظهر خلفها النيران في الأفق البعيد.

  • غزال يتجول في منطقة سكنية دمرتها الحرائق في بارادايس. Getty Images

    غزال يتجول في منطقة سكنية دمرتها الحرائق في بارادايس.

  • كلب تعرض لحروق في العين والذقن في منطقة برادايس. Reuters

    كلب تعرض لحروق في العين والذقن ويخضع للعلاج في منطقة برادايس.

  • مسؤول في جهاز الإطفاء يحمل قططا أنقذها من الحرائق في منطقة بيغ بيند. Getty Images

    مسؤول في جهاز الإطفاء يحمل قططا أنقذها من الحرائق في منطقة بيغ بيند.

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