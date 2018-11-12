معاناة الحيوانات في قلب حرائق كاليفورنيا
لم تسفر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن خسائر بشرية فحسب، بل طالت أضرارها الحياة البرية والحيوانات الأليفة.
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أوصت الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق أصحاب الحيوانات في المناطق المعرضة للخطر بوضع خطط لإجلائها. لكن كثير من المواطنين عجزوا عن العودة إلى حيواناتهم الأليفة.
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استعان السكان بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور حيواناتهم المفقودة، كما خصص متطوعون على الإنترنت حسابات ومجموعات تواصل وهاشتاغات تهدف إلى مساعدة أصحاب الحيوانات في الوصول إلى حيواناتهم المفقودة.
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EPA
كلب في مقاطعة بوت يخضع للعلاج على يد فريق الاستجابة الطارئة للحيوانات الأليفة بعد تعرض قدمه لحرق.
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استطاع مصور لدى صحيفة "لوس انجيليس تايمز" يدعى والي سكالجي التقاط عدد من الصور المدهشة على الشاطيء، من بينها صورة بومة راقدة على الرمال وتظهر خلفها النيران في الأفق البعيد.
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غزال يتجول في منطقة سكنية دمرتها الحرائق في بارادايس.
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Reuters
كلب تعرض لحروق في العين والذقن ويخضع للعلاج في منطقة برادايس.
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مسؤول في جهاز الإطفاء يحمل قططا أنقذها من الحرائق في منطقة بيغ بيند.
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