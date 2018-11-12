معاناة الحيوانات في قلب حرائق كاليفورنيا

استطاع مصور لدى صحيفة "لوس انجيليس تايمز" يدعى والي سكالجي التقاط عدد من الصور المدهشة على الشاطيء، من بينها صورة بومة راقدة على الرمال وتظهر خلفها النيران في الأفق البعيد.