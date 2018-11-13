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أعلنت حاضرة الفاتيكان الثلاثاء بأن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة للمغرب في آذار / مارس المقبل تستغرق يومين وتشمل الرباط والدار البيضاء.

وجاء في تصريح أصدره الفاتيكان بهذا الصدد أن البابا البالغ من العمر 81 عاما "سيلبي الدعوة التي وجهها إليه الملك المغربي محمد السادس والأساقفة لزيارة المغرب."

وبذا سيكون البابا فرنسيس ثاني رئيس للكنيسة الكاثوليكية تطأ قدماه المغرب إذ سبقه في ذلك البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الذي زار البلاد في عام 1985 في زيارة نظر اليها على انها فرصة للتقريب بين المسلمين والمسيحيين.

يذكر أن المسيحيين لا يشكلون إلا 1 بالمئة من سكان المغرب.

وكان البابا فرنسيس قد زار عددا من الدول الاسلامية منذ توليه منصبه، منها تركيا وأذربيجان ومصر.

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