هل سخر الجيش الفرنسي من ترامب؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب وقرينته في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى قرب قوس النصر في باريس

نشر الجيش الفرنسي تغريدة على تويتر تحمل نبرة من السخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ألغى زيارة إلى مقابر جنود الحرب العالمية الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الجيش الفرنسي في تغريدة تحت هاشتاغ #MondayMotivation (ويعني تحفيزات الاثتين) إن "هناك أمطارا ولكن ذلك ليس بمشكلة".

ووجهت انتقادات كثيرة لترامب لعدم زيارة مقبرة الجنود الأمريكيين الذين قضوا في الحرب العالمية الأولى في إحياء الذكرى المئوية للحرب.

وقال الجيش الفرنسي لاحقا إن التغريدة تشير إلى تدريبات الجنود.

وقالت التغريدة التالية "شكرا لمعجبينا مشاركة هذه التغريدة. نأسف لمن أخطأوا فهمها، ولكنها لم تكن تشير إلى أي شيء بخلاف الأنشطة المعتادة للجنود، التي جرت اليوم في المطر".

ودافعت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية لترامب، عن قراره ألا يحضر المراسم التي جرت السبت، قائلة إن طائرته المروحية تعذر عليها الطيران بسبب الأحوال الجوية، كما أنه لم يرد أن يتسبب في اضطراب مروري في باريس بسبب موكب السيارات المرافق له.

ويوم الاثنين أكد البيت الأبيض أن ترامب لن يحضر مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في مقابر ارلينغتون ذاك اليوم.