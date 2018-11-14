محاكمة "إل تشابو": رئيسا المكسيك ينفيان مزاعم تقاضى رشوة

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption رحلت السلطات المكسيكية عام 2017 خواكين "إل تشابو" غوزمان إلى الولايات المتحدة

نفى الرئيس المكسيكي الحالي وسلفه مزاعم حصولهما على رشوة كشف عنها إمبراطور تجارة المخدرات خواكين "إل تشابو" غوزمان خلال محاكمته في نيويورك.

وقال جيفري ليتشمان، محامي غوزمان، إن موكله كان "كبش فداء".

وأضاف أن زعيم عصابة "سينالوا كارتل"، إسماعيل "إل مايو" زامبادا، الذي يعيش طليقا في المكسيك أعطى رشوة للحكومة "بالكامل" من بينها الرئيس إنريك بينا نييتو.

ونفى بينا نييتو وسلفه فليبي كالديرون المزاعم.

ويواجه غوزمان، البالغ من العمر 61 عاما، 17 تهمة قد تصل العقوبة في حالة الإدانة بارتكابها إلى السجن مدى الحياة.

وألقي القبض عليه في يناير / كانون الثاني 2016 بعد هروبه من محبسه عبر نفق قبل ذلك بخمسة أشهر.

ويقول الادعاء إن عصابة سينالوا تعد أكبر مصدر للمخدرات في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يشهد في القضية ضد غوزمان عدد من الشهود الرئيسيين من بينهم ضباط سابقون برتبة ليفتينانت.

وتستمر المحاكمة، التي بدأت يوم الثلاثاء في ظل تشديدات أمنية، لمدة أربعة أشهر على الأرجح.

ماذا قال محامي الدفاع؟

قال ليتشمان عن موكله : "يلقون اللوم عليه بأنه الزعيم، في حين يعيش الزعماء الحقيقيون بحرية طلقاء في المكسيك".

وأضاف :"في الحقيقة هو لا يتحكم في أي شيء. بل مايو زامبادا".

مصدر الصورة AFP/Getty/Reuters Image caption ثلاث صور مختلفة لغوزمان

وقال المحامي إن زامبادا تُرك بمفرده لأنه دفع رشوة للجميع "بما في ذلك الكبار، الرئيس الحالي للمكسيك والرئيس السابق".

ونفا الرئيس بينا نييتو وكالديرون المزاعم المنسوبة إليهما، ووصفها الأخير بأنها "كاذبة تماما وطائشة".

تسلسل زمني لقضية غوزمان

فبراير/شباط 2014: القبض على خواكين غوزمان، بعد هروب استمر لحوالي 13 سنة في "سلة غسيل ملابس" من سجن بيونتي جرانديه شديد الحراسة.

يوليو/تموز 2015: هرب غوزمان من سجن ألتيبلانو عبر نفق تحت السجن.

الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015: أجرى الممثل الأمريكي، شون بين، حوارا مع غوزمان في مخبأ في غابات ولاية دورانغو، ثم حوارا آخر عن طريق الهاتف والفيديو.

17 أكتوبر / تشرين الأول 2015: أعلنت السلطات أنها أوشكت على القبض عليه بالقرب من ولاية سينالوا.

يناير/ كانون الثاني: أعلنت السلطات القبض عليه في ولاية سينالوا.

مايو/ أيار 2016: قرر قاضٍ مكسيكي ترحيل غوزمان إلى الولايات المتحدة.

أكتوبر/ تشرين الأول 2016: رفض قاضٍ مكسيكي الطعن على قرار الترحيل.

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