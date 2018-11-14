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سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك بعد زيارة قام بها الأول إلى باريس لحضور مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وجاءت انتقادات ترامب على خلفية طرح ماكرون بخصوص القومية، ومقترحاته حول الجيش الأوروبي، والتعريفة الجمركية الفرنسية على واردات النبيذ الأمريكي، بالإضافة إلى شعبية الرئيس الفرنسي.

وحث ماكرون في وقت سابق زعماء العالم على رفض القومية معتبرا أنها "خيانة للوطنية". وقال في خطابه بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى "عندما تقول (مصالحنا أولا ولا يهمنا الآخرون) فإنك تضحي بأغلى شيء في أي أمة وهو قيمها الأخلاقية".

واعتبر بعض المراقبين ذلك انتقادا لترامب.

ومنذ فترة، يشوب التوتر علاقة ترامب بحلفائه الأوروبيين وفي حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقد أخذت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء صف ماكرون بترديد دعوته لتشكيل جيش أوروبي.

القومية

دعا ماكرون يوم الأحد الماضي نظرائه إلى "النضال من أجل السلام"، قائلا "تخريب هذا الأمل بالانجذاب إلى الانسحاب أو العنف أو الهيمنة سيكون خطأ ترى أجيال المستقبل بحق أننا المسؤولون عنه".

ووصف الشعبوية بأنها "خيانة للوطنية".

وقال ترامب الثلاثاء "مشكلة إيمانويل أنه يعاني من تدني مستوى شعبيته بشدة (26%)، ومستوى بطالة يبلغ 10% تقريبا. لقد كان فقط يحاول تشتيت الانتباه. بالمناسبة، لا توجد دولة أكثر وطنية من فرنسا، إنهم شعب فخور للغاية، ولهم الحق في هذا".

سجل فرنسا العسكري

في تحدث الأسبوع الماضي، ناقش ماكرون مجددا فكرة تشكيل "جيش أوروبي".

وأثناء حديث بمقابلة مع محطة إذاعية عن التهديدات بهجوم الكتروني، أشار إلى حماية فرنسا "فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة".

وقد احتلت المصالحة بين ألمانيا وفرنسا مكانة بارزة في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى هذا العام.

وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ الثلاثاء، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "يجب أن نعمل نحو رؤية تشكيل جيش أوروبي حقيقي".

وشددت على أن هذا الجيش لن يكون مناوئا للناتو، وإنما امتدادا له.

ويقول مراسل بي بي سي في برلين إن دعم ميركل لرؤية ماكرون ربما كان بهدف إغضاب ترامب.

وقد سخر الرئيس الأمريكي عبر تويتر من هزيمة فرنسا واحتلالها من قبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب "ماكرون يقترح بناء جيش أوروبي لحماية أوروبا من أمريكا والصين وروسيا مع أن ألمانيا هي التي كانت مصدر التهديد في الحربين العالميتين الأولى والثانية. كانوا قد بدأوا يتعلمون الألمانية في باريس قبل وصول الولايات المتحدة".

النبيذ

وفي موضوع آخر، اتهم ترامب فرنسا بإعاقة بيع النبيذ الأمريكي هناك.

"بالنسبة للتجارة، فرنسا تنتج نبيذا رائعا، لكن كذلك تفعل الولايات المتحدة. المشكلة هي أن فرنسا تُصعّب على الولايات المتحدة بيع نبيذها في فرنسا وتفرض رسوما باهظة بينما الولايات المتحدة تجعل الأمر سهلا أمام النبيذ الفرنسي وتفرض رسوما قليلة للغاية. هذا ظلم، وينبغي أن يتغير".

وقد رفض مصدر رئاسي فرنسي التعليق على تغريدات ترامب تستهدف جمهور ترامب في الولايات المتحدة.

المقبرة

تعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب عدم ذهابه لمقبرة ضحايا الحرب الأمريكيين قرب باريس بسبب الأمطار يوم السبت.

لكن اليوم، أوضح ترامب سبب عدم ذهابه، مشيرا إلى أنه حضر المراسم التي أقيمت يوم الأحد بالرغم من هطول المطر.

وقال ترامب "عندما اعترض الأمن على الذهاب بمروحية لانعدام الرؤية اقترحت الذهاب بالسيارة فاعترض الأمن أيضا لبعد المسافة عن المطار".