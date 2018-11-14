الحكومة البريطانية تدعم مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

مصدر الصورة Getty Images Image caption تيريزا ماي أمامها معركة أخرى في البرلمان

قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن أعضاء حكوتها أعلنوا دعمهم لمشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي عرضته عليهم في اجتماع دام 5 ساعات.

ووصفت المشروع بأنه خطوة حاسمة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيسمح بإنهاء الاتفاق في الأيام المقبلة.

وكان نواب محافظون، معروفون بتحمسهم للخروج من الاتحاد الأوروبي، انتقداو ما يعتقد أنه جاء في مشروع ماي.

ويتوقع ان ينشر الاتحاد الأوروبي لاحقا مشروع الاتفاق، فضلا عن نصوص تشرح شكل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد مستقبلا.

وتركزت الانتقادات للمشروع على سبل تجنب وضع حواجز مادية على الحدود بين جمهورية إيرلندا، التي هي عضو في الاتحدا الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا، وبالتالي ستخرج من الاتحاد بخروج بريطانيا.

وعبر نواب في حزب المحافظين عن غضبهم لأن بريطنيا ستبقى، حسب رأيهم، مرتبطة بالقوانين الأوروبية لأعوام مقبلة.

وعلى الرغم من حصول ماي على دعم أعضاء الحكومة لمشروعها، فإنها ستبقى أمامها معركة أكثر شراسة لتمرير المشروع في البرلمان.