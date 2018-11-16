مقتل 42 في حريق التهم حافلة في زيمبابوي

مصدر الصورة AFP Image caption قتل 47 شخصا في حادث تصادم حافلتين في زيمبابوي الأسبوع الماضي

قالت الشرطة في زيمبابوي يوم الجمعة إن 42 راكبا على الأقل قتلوا نتيجة انفجار قنينة غاز في حافلة لنقل الركاب.

وقالت تشاريتي تشارامبا الناطقة باسم الشرطة، "في الحال الحاضر نعلم أن 42 شخصا قتلوا" في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من يوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الزيمبابوية أن الظنون تشير إلى أن قنينة غاز عائدة إلى أحد الركاب انفجرت مما تسبب في حريق التهم الحافلة بمن فيها.

وأضافت تشارامبا، "أن رجال الشرطة هرعوا إلى منطقة الحادث.

وكانت الحافلة متجهة إلى مدينة بولاوايو، ثانية أكبر مدن زيمبابوي، قادمة من جنوب افريقيا.

وقالت هيئة الإذاعة الزيمبابوية إن عددا من جرحى الحادث نقلوا إلى مستشفى في مدينة غواندا القريبة، وإن بعضا منهم أفادوا بأنهم شموا رائحة غاز في الحافلة قبل أن يضيء سائقها الأنوار عند حلول الظلام مما تلاه انفجار كبير وحريق أتى على الحافلة.

وقالت الإذاعة إن 30 شخصا أصيبوا بجروح في الحادث، مضيفة أن الحافلة كانت في طريقها من بلدة زفيشافانيه إلى معبر بيتبريج عندما وقع الانفجار.

وكان 50 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم حافلتين في زيمبابوي الأسبوع الماضي وقع على الطريق الواصل بين العاصمة هراري وبلدة روسابي شرقي البلاد.

يذكر أن حوادث السير تعد من الأمور المألوفة في زيمبابوي نظرا لسوء حالة الطرق وضعف الصيانة نتيجة سنوات من قلة الإنفاق عليها وضعف الصيانة.

وكان 43 شخصا قتلوا في حزيران / يونيو من العام الماضي في حادث اصطدام حافلة شمالي البلاد.

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