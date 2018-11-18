"ذيل" الشيخة حسينة.. الخطأ الذي أثار جدلا في بنغلاديش

مصدر الصورة Reuters Image caption الفيلم يتحدث عن الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء في بنغلاديش

تواجه إحدى دور السينما في بنغلاديش تهديداً بالملاحقة القضائية بسبب ارتكابها خطأ إملائياً، بدت بنتيجته كأنها تزعم أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لها "ذيل".

وهدد أحد أنصار الشيخة حسينة برفع دعوى قضائية ضد سينما "بلوكباستر"، في العاصمة دكا، التي تعرض فيلماً بعنوان "حسينة: حكاية ابنة"، إلا أنها أخطأت في كتابة كلمة "Tale" بالإنجليزية، وتعني "حكاية"، وكتبت بدلاً منها كلمة "Tail" التي تعني "ذيل".

واعتبر سعد تشودري أن استخدام كلمة "ذيل" يوحي بصفة حيوانية، وهو أمر مهين.

وطالب السينما بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته، والاعتذار عنه علناً، مهدداً برفع دعوى قضائية تطالبها بدفع غرامة مالية تبلغ 90 مليون دولار.

وتستعد بنغلاديش الشهر القادم لإجراء انتخابات عامة، تأمل فيها الشيخة حسينة وحزبها "رابطة عوامي" أن تسفر عن استمرارهم في سدة الحكم.

ولا يمثل تهديد تشودري موقفا رسمياً للحزب، وإنما جاء بمبادرة شخصية منه.

وعرّف تشودري بنفسه في الإشعار القانوني الذي أرسله إلى السينما بأنه "مؤيد شرس" لرئيسة الوزراء، في حين أن الفيلم نفسه رغم الخطأ المرتكب في عنوانه، يشير إلى حسينة بوصفها "الأسطورة" أكثر من مرة.

وأثار هذا الخطأ تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في بنغلاديش، وتضاربت بخصوصه الآراء.

Image caption الخطأ الذي وقعت فيه دار السينما

ويقول مقبول حسين، أحد مستخدمي فيسبوك "كيف أتفاعل؟ هل أضحك أم أبكي؟ "حكاية" تصبح "ذيل". هذا بالتأكيد تشهير وإساءة". وقال مستخدم آخر، واسمه شاكلين شايون، "إنه ليس أكثر من خطأ مطبعي يا أخوان".

ويتمحور الفيلم حول الشيخة حسينة، كبرى بنات الشيخ مجيب الرحمن، الذي يوصف بأنه مؤسس جمهورية بنغلاديش وأول رئيس لها، وقد وصفته صحيفة "دكا تربيون" بأنه "دراما وثائقية". وقامت فيه ريحانة، أخت الشيخة حسينة بدور الراوي.

وبعد العرض الافتتاحي للفيلم في دكا، قال وزير المالية أبو المعال عبد المحيط للصحيفة إن الفيلم "مذهل، وعابر للزمن، وقد اطلعت من خلاله على كثير من المعلومات الجديدة".