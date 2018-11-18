ما هي أبرز 5 أسئلة في غوغل عن البريكست؟

مصدر الصورة Getty Images

عندما يدور بذهنك سؤال حول أمر ما عادة ما تمسك بهاتفك الذكي وتبحث في غوغل عن الإجابة، وهذا ما يفعله من يحاول فهم "البريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يلي أبرز خمسة أسئلة على غوغل حول الموضوع:

1_ ماذا تعني كلمة بريكست؟

مصدر الصورة Getty Images

هذه الكلمة اختصار لعبارة "British exit" أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.

وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما.

ولكن الخروج لن يحدث فورا وإنما في 29 مارس/آذار عام 2019.

2_ ما هو اتفاق البريكست؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل ستقال تيريزا ماي من رئاسة الوزراء؟ وماذا سيحدث للـ(بريكست)؟

بعد الاستفتاء بدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، وليس ماذا سيحدث بعد الخروج.

"بريكست": رئيسة وزراء بريطانيا مازالت في خطر

وزراء بارزون يساندون ماي في مواجهة دعوة سحب الثقة منها

وطرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء الماضي هذا الاتفاق الذي يتضمن نقاطا رئيسية:

المدفوع: تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به

الفترة الانتقالية: بين 29 مارس/آذار عام 2019 و31 ديسمبر/كانون أول عام 2010 ولن تشهد تغييرات كبيرة للسماح لبريطانيا والاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري ولمنح فرصة للمؤسسات التجارية بتعديل وضعها

الهجرة: سيظل من حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم الانتقال لبريطانيا بحرية قبل 31 ديسمبر/كانون أول عام 2020

التجارة: لن يكون هناك أي تغيير في هذا الملف خلال الفترة الانتقالية

ايرلندا الشمالية:لا تريد بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي حدودا بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا ولكن في الاتفاق هناك اتفاقية بشأن حواجز

3_ماذا تعني الحواجز في اتفاق البريكست؟

هذه واحدة من أبرز النقاط العالقة، فلا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي يريدان حدودا "مرئية" بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا أي لا يريدان نقاط حراسة وتفتيش.

مصدر الصورة AFP

لذلك اتفق الطرفان على وضع كلمة حواجز "backstop" التي تستهدف ضمان عدم وجود نقاط حراسة وتفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وذلك يعني أن ايرلندا الشمالية وليس باقي بريطانيا ستظل تتبع القوانين الأوروبية في أمور مثل منتجات الطعام ومعايير البضائع.

وسيتم تطبيق الحواجز فقط إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الفترة الانتقالية.

ولكن مازال هذا الأمر يثير الجدل إذ يقول بعض الناس إن ذلك يعني التزام بريطانيا بالقوانين الأوروبية، كما يرفض البعض الآخر فكرة أن ايرلندا الشمالية بها قوانين مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

4_متى سيصوت البرلمان على اتفاق البريكست؟

مصدر الصورة Getty Images

في 25 نوفمبر/تشرين ثاني ستسعى رئيسة الحكومة للفوز بموافقة القادة الأوروبيين رسميا على الاتفاق.

فإذا وافقوا سيطرح الاتفاق للتصويت عليه في البرلمان ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويبدو حاليا أنه لن يتم الموافقة على الاتفاق الذي تطرحه.

فهي لا تحظى بدعم كاف من نواب حزب المحافظين للاتفاق كما أعرب نواب من مختلف الأحزاب عن معارضتهم له.

5_هل سيتم تطبيق البريكست؟

مصدر الصورة EPA

وفقا للقانون البريطاني فإنه سيتم تطبيق البريكست.

ولكن يدعو بعض الناس لإجراء تصويت ثان فلو حدث ذلك وجاءت النتيجة بعدم الموافقة فإنه العملية برمتها قد تلغى، ولكن تيريزا ماي تعارض إجراء استفتاء جديد.

--------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.