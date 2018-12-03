تخلصي من قيود حريتك: حمرة الشفاه

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء اللواتي يستخدمن مساحيق التجميل أكثر عند ذهابهن للعمل يحصلن على رواتب أعلى من الأخريات.

ويقول منتقدون إن قطاع المواد التجميلية الذي يُقدر بـ 500 مليار دولار سنوياً يديم أمد التوقعات غير الواقعية فيما يتعلق بالجمال.

في بعض الدول الآسيوية، يتضمن ذلك تسويق منتجات تبييض (تفتيح) البشرة.

وقد أصبحت الحملات الإعلانية لتسويق المواد التجميلية مصب اهتمام المحتجين في عدة أماكن. ويقول هؤلاء إن الصور التي تستخدم في الإعلانات يجري تعديلها بشملٍ مبالغ فيه ما يدفع النساء لمقارنة غير عادلة لأنفسهن بالعارضات اللواتي يبدون في أحسن صورة.

وكانت النساء الأمريكيات اللواتي ناضلن من أجل حصول المرأة على حق التصويت من أوائل من دعا لاستخدام أحمر الشفاه وذلك في تحدٍ لتوقعات المجتمع من المرأة بضرورة أن تظهر على نحو محتشم.

ولكن، حاليا تميل النساء للاحتجاج على توقعات المجتمع، فيظهرن في صور السيلفي بلا مساحيق تجميل على الإطلاق.