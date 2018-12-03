تخلصي من قيود حريتك: حمرة الشفاه
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء اللواتي يستخدمن مساحيق التجميل أكثر عند ذهابهن للعمل يحصلن على رواتب أعلى من الأخريات.
ويقول منتقدون إن قطاع المواد التجميلية الذي يُقدر بـ 500 مليار دولار سنوياً يديم أمد التوقعات غير الواقعية فيما يتعلق بالجمال.
في بعض الدول الآسيوية، يتضمن ذلك تسويق منتجات تبييض (تفتيح) البشرة.
إختر فقرة من القائمة واكتشف كيف قد تعد هذه الفقرة عنوانا للاضطهاد.
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المكياج
"لا يقيم الرجال على أساس خروجهم من الدار دون مكياج."إقرأ المزيد عن المكياج
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الأزياء غير المريحة
"لا استطيع استيعاب سبب ارتداء الناس لهذه الأزياء. فإنها مؤلمة وغير عملية وقد تسبب ضررا دائما للجسم."إقرأ المزيد عن الأزياء غير المريحة
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الطهو المنزلي
"ضقت ذرعا من تطبيع فكرة أن مكان المرأة هو المطبخ."إقرأ المزيد عن الطهو المنزلي
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الواجبات المنزلية
"المساواة تبدأ من الأسرة، ولذا فعليكم النهوض والبدء بالتنظيف أيها الرجال."إقرأ المزيد عن الواجبات المنزلية
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ثقافة تبجيل المشاهير
"لكافة العارضات نفس المقاييس البدنية، ويبدو البؤس عليهن - إنه أمر يثير السأم" - وينديإقرأ المزيد عن ثقافة تبجيل المشاهير
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الزواج
"اعتقد أن خاتم الخطبة ظاهرة منافية لفكرة المساواة بين الجنسين، فهو يعني أن المرأة التي ترتدي الخاتم هي ملك لشخص آخر" - ماتيلدإقرأ المزيد عن الزواج
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وسائط التواصل الاجتماعي
"إنه أمر مضر جدا لصحة الشباب العقلية، وعلى الأخص للفتيات. فهم يواجهون باستمرار قيما غير واقعية وخطرة" - روشانإقرأ المزيد عن وسائط التواصل الاجتماعي
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اللعب الموجهة لجنس بعينه
"كل الألعاب والدمى الموجهة لجنس بعينه تومئ للفتية والفتيات بأن عليهم التعلق بأشياء بعينها" - أناإقرأ المزيد عن اللعب الموجهة لجنس بعينه
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فقرة مكافأة
ما هي عناوين الإضطهاد؟ استكشف اسلوب التفكير الكامن خلف سلة قمامة الحرية واقترح عنوانك الخاص.إقرأ المزيد عن فقرة مكافأة
وقد أصبحت الحملات الإعلانية لتسويق المواد التجميلية مصب اهتمام المحتجين في عدة أماكن. ويقول هؤلاء إن الصور التي تستخدم في الإعلانات يجري تعديلها بشملٍ مبالغ فيه ما يدفع النساء لمقارنة غير عادلة لأنفسهن بالعارضات اللواتي يبدون في أحسن صورة.
وكانت النساء الأمريكيات اللواتي ناضلن من أجل حصول المرأة على حق التصويت من أوائل من دعا لاستخدام أحمر الشفاه وذلك في تحدٍ لتوقعات المجتمع من المرأة بضرورة أن تظهر على نحو محتشم.
ولكن، حاليا تميل النساء للاحتجاج على توقعات المجتمع، فيظهرن في صور السيلفي بلا مساحيق تجميل على الإطلاق.