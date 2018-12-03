تخلصي من قيود حريتك: مقلاة الطهو

جميعنا يتوجب عليه تناول الطعام، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن جميعنا يطهو ما يأكله. ويُعتقد أن إعداد وجبات الطعام يعد العمل المنزلي الأكثر استهلاكاً للوقت والذي غالباً ما يقع على عاتق النساء.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، تقضي النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع من الدول النامية يومياً ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة أكثر من الرجال في طهو الطعام.

وقد توصل الاستطلاع ذاته الى أن الفارق اليومي فيما يتعلق بوقت الطهو بين الجنسين في البلدان الأكثر تقدماً يصل إلى ساعة. وأن النساء في الهند يقضين الوقت الأطول على الإطلاق في المطبخ بواقع 13 ساعة في الأسبوع، وفقاً لاستطلاعٍ أجري في عام ٢٠١٥.

وللمفارقة عندما يتعلق الأمر بامتهان الطبخ تنقلب الأمور حيث تعمل 17 بالمئة فقط من النساء في المملكة المتحدة في بصفة "طاهية محترفة".

ويلقي البعض باللائمة في ذلك على الثقافة التي تسود هذا القطاع فيما يرى البعض الآخر أن انعدام المرونة في ساعات العمل لا يتناسب مع أسلوب حياة النساء.

وتشير دراسة مجتمعية إلى أن طرق تمثيل الإعلام للطهاة المحترفين والطاهيات المحترفات يعد جزءاً من المشكلة. فقد وجد القائمون على الدراسة أنه من المحتمل أكثر أن يُشهد للرجال بما يقومون به من عمل فكري أو تقني أما المهارات التقنية للنساء فنادراً ما يتم ذكرها.